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Buxton: "Ricciardo varken Perez güvende değil"

F1 sunucusu Will Buxton, Sergio Perez'i koltuğunun 'güvende olmadığı' konusunda uyardı.

Zeynep Taş
Editör Zeynep Taş
Yayın tarihi
Daniel Ricciardo, Scuderia AlphaTauri

Perez sezonun ikinci yarısında takım arkadaşı Max Verstappen ile aynı performansı gösteremediği için yoğun bir baskı altında kaldı.

Meksikalı pilotun Red Bull ile bir sezon daha sözleşmesi var ancak Perez'in o zamana kadar takımda kalamayacağına dair spekülasyonlar giderek artıyor.

Muhtemelen sadece Verstappen'in koltuğu Hollandalı pilotun 2028'e kadar sözleşmesinin olmasıyla güvence altına alınmış durumda ancak Ricciardo bu yıl takıma geri döndüğünde, birçok kişi onun ana koltuğa geri dönmek için sıraya girdiğini varsaydı.

F1 sunucusu Buxton'ın edindiği izlenim de bu yönde.

The Fast And The Curious podcast'ine konuşan Buxton, "Daniel Alpha Tauri'de oturduğu sürece, Sergio Perez güvende olmayacak." 

Sergio Perez, Red Bull Racing, 3rd position, on the podium

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Sergio Perez, Red Bull Racing, 3rd position, on the podium

"Çünkü Daniel'in orada olmasının tek sebebi onun üzerinde baskı kurmak. Bence Red Bull, eski Daniel'in yerini alabilecek tek pilotun Daniel olduğunu anlamış olmalı."

"Eğer Daniel eski formuna geri dönerse, onu Max'in yanına koyacaklar çünkü sanırım sahip oldukları en iyi ikili onlardı."

"Ancak şimdi aynısı olacağını sanmıyorum çünkü Max kendini neredeyse tüm pilotların ve Formula 1'in ötesinde bir seviyeye yükseltti."

"Eğer Checo istikrarlı bir performans sergileyemezse, ki bu istikrarlı performans sürekli olarak ikincilik elde etmek olmalı. Çünkü o araçtan minimum beklenti ikinciliktir. Eğer bu elde edilemiyorsa, o zaman onun neden orada olduğunu sorgulayacaklardır." dedi.

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