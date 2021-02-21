Buxton: "Red Bull'un kaderi artık kendi ellerinde"

Red Bull, 2021 yılının ardından Honda'nın F1 motor projesini devralacak ve güç ünitesiyle ilgili çalışmaları Red Bull Powertrains çatısı altında yapacak.

Artık resmi olarak bir "fabrika takımı" haline gelen Red Bull, şasi&güç ünitesi paketlemesi anlamında bu durumdan faydalanabilir.

Şimdi, güç ünitesi tarafına çok fazla yatırım yapılması gerekecek. Ancak uzun vadede takımın bu durumdan epey fayda sağlayabileceği düşünülüyor.

Formula 1 yorumcusu Will Buxton'a göre bundan sonra başarılar yakalayıp yakalayamayacakları tamamen Red Bull'un kendisine bağlı olacak

Buxton, "Formula 1 motorlarının üretimi için yeni bir şirketin kurulması, Red Bull için çok önemli bir haber."

"Artık tam teşekküllü bir fabrika ekibi olduklarını ve tarihinde ilk kez bir Formula 1 ekibi olarak kaderlerinin tamamen kendi ellerinde olduğunu kabul ediyorlar."

"Bu küçümsenmemesi gereken bir husus. Aynı zamanda çok önemli bir an ve tarihi bir dönüm noktası." dedi.

Red Bull, uzun süre Renault ile çalışmış ve ardından 2019 yılında Honda güç ünitesini kullanmaya başlamıştı.