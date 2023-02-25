Buxton: "Norris'i pilot odasının duvarını yumruklarken gördüm"

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3 gün süren Bahreyn sezon öncesi testleri geride kalırken, birçok kişi testlerin en hayal kırıklığı yaratan takımı olarak McLaren'ı gösteriyor ve çok da haksız değiller.

Henüz araç lansmanında yeni araç hakkında gerçekçi olmaları gerektiğini söyleyen Andrea Stella'nın bu tutumu testlerin ilk günüyle birlikte daha da iyi anlaşıldı.

Takım, testlerin 3 gününde de sürekli olarak dayanıklılık sorunları ile boğuştu ve araç testlerin büyük bölümünü garajda geçirdi. Çoğu parçanın güçlendirilmesi gerekti ve bu çalışmalar, takıma vakit kaybettirdi. Bundan dolayı da kesinlikle istenen düzeyde kilometre kat edilemedi, önemli pist üstü zamanı kayboldu.

Dayanıklılığa ek olarak aracın performansı da ümit verici değildi. Araçtaki sürüklenme sorunu birçok diğer sorunu da tetiklerken, özellikle frenleme ve viraj girişinde McLaren pilotları oldukça zorlandılar.

McLaren CEO'su Zak Brown da takımın bu yılki gelişim hedeflerini tutturamadığını kabul ediyor.

McLaren'ın yıllar ilerledikçe ilk 3 mücadelesine geri dönmeyi hedeflemesi gerekirken ve beklentiler de bu yöndeyken, İngiliz markanın sürekli olarak bu tarz düşüşler yaşaması ve önünden ziyade arkasına odaklanmasını gerektiren durumlara düşmesi, ikonik markanın destekçilerini üzüyor ve tabii daha iyi bir araç isteyen pilotlarını da sinirlendiriyor.

Testlerin 3. gününde sadece 37 tur tamamlayabilen Lando Norris de elbette testlerde yaşanan sorunlardan memnun değil.

F1 muhabiri Will Buxton ise, Lando Norris'i "pilot odasının duvarını yumruklarken" gördüğünü söylüyor.

Testlerin 3. gününün ardından yaptığı değerlendirme programında konuşan Buxton, "Bugün onu takım garajından çıkarak yan tarafta yer alan küçük pilot odasına yürürken gördüm ve Lando'dan hiç beklemeyeceğiniz şekilde, pilot odasına girerken odanın yanındaki çürük, delme çatma duvarı yumrukladı."

"Böyle 'bu duvarı yıkacağım' tarzında büyük bir yumruk değildi ama o yumrukta kesinlikle Lando'nun sinir bozukluğu vardı. Bir şeylerin doğru olmadığını görebiliyorsunuz." ifadelerini kullandı.

Lando Norris, McLaren MCL60 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images