Formula 1 Las Vegas GP
Buxton, Herta’nın yedek pilotluk teklifini reddettiğini söyledi: “Küstahlığı beni şaşırtıyor”
F1 yorumcusu Will Buxton, Colton Herta'nın 2027 Cadillac koltuğunu alamayınca takımın yedek pilotluk teklifini de geri çevirdiğini iddia etti ve eleştirilerde bulundu.
Neşe Akkoyun
Yayın tarihi: 25 Kas 2026 14:45
Linki kopyala
Facebook'ta Paylaş
Tweetle
WhatsApp'ta paylaş
Linkedin'de Paylaş
Pinterest'te Paylaş
Viber'de paylaş
Tercih edilen kaynak olarak ekle
Colton Herta, Cadillac F1 Team
Fotoğraf: Clive Rose / Getty Images
Cadillac'ın 2027 sezonu için Sergio Pérez ve Valtteri Bottas ile yola devam etme kararı alması, Colton Herta'nın F1 hayallerine ağır bir darbe vurdu. Bu gelişmenin ardından Will Buxton, Herta’nın Cadillac'ın sunduğu yedek pilotluk teklifini de reddettiğini sçyledi.
Aynı zamanda Herta’nın, geçtiğimiz günlerde Formula 2 sezonunun Katar ve Abu Dabi'deki son iki yarışına da katılmayacağı açıklanmıştı.
Ayrıca okuyun:
IndyCar'dan ayrılıp F1’de süper lisans alabilmesi için TWG Motorsports ve Dan Towriss tarafından kendisine devasa kaynaklar sağlandığını hatırlatan Will Buxton, SPEED podcast yayınında Herta'nın bu tavrını sert sözlerle eleştirdi: "Valtteri Bottas'ın 2027'de Cadillac ile devam edeceğinin kesinleşmesiyle Colton Herta için takımda yer kalmadı. Ona yedek pilotluk rolü teklif ettiler ama bunu da reddetti. Üstelik Formula 2 sezonunun son iki yarışına da piste çıkmayacağı açıklandı.”
Colton Herta, Cadillac F1
Fotoğraf: Michael Potts / LAT images via Getty Images
“Dürüst olmak gerekirse Herta’nın küstahlığı beni şaşırtıyor ve her şeyi elinin tersiyle itmesi büyük hayal kırıklığına uğratıyor. Bu tepkilerini son derece çocukça buluyorum.”
“Dan Towriss ve TWG onu çok sevdikleri, onda bir ışık gördükleri ve ona inandıkları için çok büyük kaynaklar harcadılar. Kendi F1 takımlarını kurduklarında da bunun Colton'a hayalini yaşatma fırsatı vereceğini biliyorlardı.”
“Sırf süper lisans alabilmesi için ona normalde hak ettiğinden bile fazla antrenman seansı vererek imkanlarını seferber ettiler. Lisansı alır almaz 'Bizimle yedek pilot olarak kal, kendini biraz daha geliştir ve 2028'de durumumuza bakarız' dediklerindeyse dönüp resmen takımın yüzüne tükürdü.”
“Onun için yaptıkları onca şeyden, harcadıkları zamandan ve paradan sonra her şeyi çöpe attı. Dan Towriss'in yerinde olsam, inandığım ve hayaline ulaşması için her şeyimi verdiğim birinin bana böyle davranması karşısında öfkeden deliye dönerdim ve kalbim kırılırdı."
Colton Herta, Cadillac F1 Team
Fotoğraf: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images
Buxton ayrıca Herta'nın bu tavrının, eski takımı Andretti ile gelecek yıl Indianapolis 500'e katılma ve IndyCar'a geri dönme ihtimalini de tehlikeye attığını vurgulayarak sözlerini şöyle noktaladı: "İnsanlar Colton'ın Indy 500 için dördüncü Andretti aracına geçeceğini varsayıyor.”
“Tüm bu yapılanları yüzüne çarptıktan sonra Towriss'in onu tekrar bir araca oturtacağını mı sanıyorsunuz?"
Fikrinizi almak istiyoruz!
Motorsport.com'da ne görmek istersiniz?
5 dakikalık anketimize katılın.
- Motorsport.com Ekibi
Yorumları okuyun ve gönderin
Ayrıca okuyun :
Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin
Linki kopyala
Facebook'ta Paylaş
Tweetle
WhatsApp'ta paylaş
Linkedin'de Paylaş
Pinterest'te Paylaş
Viber'de paylaş
Önceki haber Verstappen, Las Vegas’ta 40 saat GTA 6 oynadığını açıkladı: “Yüzde 80'ini bitirdim”
Öne Çıkan Yorumlar
Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Daha fazlasını ve Yorumları görüntüle
Daha fazlası
Neşe Akkoyun
Verstappen, Las Vegas’ta 40 saat GTA 6 oynadığını açıkladı: “Yüzde 80'ini bitirdim”
Formula 1
Formula 1
Las Vegas GP
1 s
Verstappen, Las Vegas’ta 40 saat GTA 6 oynadığını açıkladı: “Yüzde 80'ini bitirdim”
Wolff, Katar için iddialı: “Hayal kırıklığını geride bırakmanın en iyi yolu yeniden yarışmaktır”
Formula 1
Formula 1
Las Vegas GP
4 s
Wolff, Katar için iddialı: “Hayal kırıklığını geride bırakmanın en iyi yolu yeniden yarışmaktır”
Viñales’in MotoGP kariyeri erken sonlandı: Valensiya’da da piste çıkmayacak
MotoGP
MotoGP
Portekiz GP
4 s
Viñales’in MotoGP kariyeri erken sonlandı: Valensiya’da da piste çıkmayacak
Son Haberler
Buxton, Herta’nın yedek pilotluk teklifini reddettiğini söyledi: “Küstahlığı beni şaşırtıyor”
Formula 1
F1 Formula 1
Las Vegas GP
18 dk
Buxton, Herta’nın yedek pilotluk teklifini reddettiğini söyledi: “Küstahlığı beni şaşırtıyor”
Dall'Igna: “Marc Márquez tarihin en iyi sürücüsü"
MotoGP
MGP MotoGP
Portekiz GP
1 s
Dall'Igna: “Marc Márquez tarihin en iyi sürücüsü"
Verstappen, Las Vegas’ta 40 saat GTA 6 oynadığını açıkladı: “Yüzde 80'ini bitirdim”
Formula 1
F1 Formula 1
Las Vegas GP
1 s
Verstappen, Las Vegas’ta 40 saat GTA 6 oynadığını açıkladı: “Yüzde 80'ini bitirdim”
Alonso: “Pistte kendimden üstün birini görmüyorum”
Formula 1
F1 Formula 1
Las Vegas GP
2 s
Alonso: “Pistte kendimden üstün birini görmüyorum”
Özellik
Prime içeriğini keşfedin
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Özellik
Formula 1
Özellik
Formula 1 17 Mar 2018
Ekleyen Jonathan Noble
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Özellik
Formula 1
Özellik
Formula 1 13 Şub 2018
Ekleyen Kevin Turner
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Özellik
Formula 1
Özellik
Formula 1 11 Şub 2018
Ekleyen Lawrence Barretto
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Özellik
Formula 1
Özellik
Formula 1 6 Şub 2018
Ekleyen Ben Anderson
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
2 seçeneğiniz var:
- Abone olun.
- Reklam engelleyicinizi devre dışı bırakın.
Şimdi üye ol Zaten abone misiniz? Burada oturum açın
Reklam engelleyicinizi zaten devre dışı bıraktınız mı? Sayfayı yeniden yükle
Bildirimleri yönet
Prime'a abone ol