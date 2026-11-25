Formula 1 Las Vegas GP

Buxton, Herta’nın yedek pilotluk teklifini reddettiğini söyledi: “Küstahlığı beni şaşırtıyor”

F1 yorumcusu Will Buxton, Colton Herta'nın 2027 Cadillac koltuğunu alamayınca takımın yedek pilotluk teklifini de geri çevirdiğini iddia etti ve eleştirilerde bulundu.

Neşe Akkoyun

Yayın tarihi: 25 Kas 2026 14:45

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Colton Herta, Cadillac F1 Team

Fotoğraf: Clive Rose / Getty Images

Cadillac'ın 2027 sezonu için Sergio Pérez ve Valtteri Bottas ile yola devam etme kararı alması, Colton Herta'nın F1 hayallerine ağır bir darbe vurdu. Bu gelişmenin ardından Will Buxton, Herta’nın Cadillac'ın sunduğu yedek pilotluk teklifini de reddettiğini sçyledi.

Aynı zamanda Herta’nın, geçtiğimiz günlerde Formula 2 sezonunun Katar ve Abu Dabi'deki son iki yarışına da katılmayacağı açıklanmıştı.

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IndyCar'dan ayrılıp F1’de süper lisans alabilmesi için TWG Motorsports ve Dan Towriss tarafından kendisine devasa kaynaklar sağlandığını hatırlatan Will Buxton, SPEED podcast yayınında Herta'nın bu tavrını sert sözlerle eleştirdi: "Valtteri Bottas'ın 2027'de Cadillac ile devam edeceğinin kesinleşmesiyle Colton Herta için takımda yer kalmadı. Ona yedek pilotluk rolü teklif ettiler ama bunu da reddetti. Üstelik Formula 2 sezonunun son iki yarışına da piste çıkmayacağı açıklandı.”

Colton Herta, Cadillac F1

Fotoğraf: Michael Potts / LAT images via Getty Images

“Dürüst olmak gerekirse Herta’nın küstahlığı beni şaşırtıyor ve her şeyi elinin tersiyle itmesi büyük hayal kırıklığına uğratıyor. Bu tepkilerini son derece çocukça buluyorum.”

“Dan Towriss ve TWG onu çok sevdikleri, onda bir ışık gördükleri ve ona inandıkları için çok büyük kaynaklar harcadılar. Kendi F1 takımlarını kurduklarında da bunun Colton'a hayalini yaşatma fırsatı vereceğini biliyorlardı.”

“Sırf süper lisans alabilmesi için ona normalde hak ettiğinden bile fazla antrenman seansı vererek imkanlarını seferber ettiler. Lisansı alır almaz 'Bizimle yedek pilot olarak kal, kendini biraz daha geliştir ve 2028'de durumumuza bakarız' dediklerindeyse dönüp resmen takımın yüzüne tükürdü.”

“Onun için yaptıkları onca şeyden, harcadıkları zamandan ve paradan sonra her şeyi çöpe attı. Dan Towriss'in yerinde olsam, inandığım ve hayaline ulaşması için her şeyimi verdiğim birinin bana böyle davranması karşısında öfkeden deliye dönerdim ve kalbim kırılırdı."

Colton Herta, Cadillac F1 Team

Fotoğraf: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

Buxton ayrıca Herta'nın bu tavrının, eski takımı Andretti ile gelecek yıl Indianapolis 500'e katılma ve IndyCar'a geri dönme ihtimalini de tehlikeye attığını vurgulayarak sözlerini şöyle noktaladı: "İnsanlar Colton'ın Indy 500 için dördüncü Andretti aracına geçeceğini varsayıyor.”

“Tüm bu yapılanları yüzüne çarptıktan sonra Towriss'in onu tekrar bir araca oturtacağını mı sanıyorsunuz?"

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- Motorsport.com Ekibi

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