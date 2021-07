Buxton: ''Bundan sonra Hamilton-Verstappen rekabetinde işler ciddiye binecek''

Britanya Grand Prix'si ilk turdan itibaren oldukça olaylıydı ve birinci tur boyunca ilk sıra için kapışan Verstappen ve Hamilton, turu tamamlayamadan temas ettiler ve büyük bir çarpışma yaşadılar.

Verstappen geçirdiği 51G kuvvetlik kazadan sonra yarışa veda edip hastaneye doğru yol alırken, Hamilton 10 saniye cezasını çektikten sonra kariyerinde sekizinci kez Britanya Grand Prix'sini kazandı ve böylelikle Hollandalı rakibiyle arasındaki şampiyona puan farkını sekize indirmiş oldu.

Verstappen, yarıştan sonra kendi evindeki galibiyetini kutlayan İngiliz pilotun yaptığı bu davranışın ''saygısızca'' olduğunu söylerken, Red Bull takım patronu Christian Horner ise bu olayın ''sığ'' olduğunu söyledi.

İki rakibin arasındaki mücadele şu ana kadar oldukça saygılı ve terbiyeli bir şekilde ilerlese de, Buxton yakın zamanda bunun biteceğini ve işlerin ciddiye bineceğini düşündüğünü söyledi.

''Bence buradan çıkarabileceğimiz tek şey varsa bu da, Max ve Lewis'in arasındaki iyi niyet, gülücükler ve 'şampiyonanın ortasındayız, çok iyi değil mi' cümleleri bitti ve iş artık ciddiye bindi.''

İki sürücü de ilk turda birinci sırayı almanın ne kadar önemli olduğunu biliyordu. Hollandalı pilot, sprint sıralama yarışı için sıralama turlarını birinci sırada tamamlayıp, 100 km'lik yarışa gridin en önünden başlayan Hamilton'ın elinden birinciliği almıştı ve rahat bir şekilde yarışı ilk sırada tamamlamıştı.

The car of Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, is returned to the garage on a truck under a tarpaulin

Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images