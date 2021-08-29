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Formula 1 Haberler

Buxton: “2025’te Norris, Red Bull’da; Ricciardo ve Russell, Mercedes’te olacak”

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Formula 1 gazetecisi Will Buxton, 2025 sezonunda takımların sürücü kadrolarının nasıl olacağı konusunda şaşırtıcı tahminlerde bulundu.

Buxton: “2025’te Norris, Red Bull’da; Ricciardo ve Russell, Mercedes’te olacak”

Formula 1 yorumcuları, son aylarda önümüzdeki senenin sürücü kadroları hakkında görüşlerini paylaşıyor ve özellikle George Russell’ın Valtteri Bottas yerine Mercedes’e geçeceği konuşuluyor.

Bir diğer tartışması konusu da elbette Red Bull’un sürücüsü kadrosu. Takım, 2018’de Daniel Ricciardo’nun ayrılmasından beri sabit bir kadro oluşturamadı ve Sergio Perez’in 2022’de de takımda kalacağı düşünülse de henüz yeni bir kontrat imzalamadı.

Fakat Buxton, Meksikalı pilotun 2022’de istikrarlı bir performans ortaya koyamazsa Red Bull’un Lando Norris’le anlaşacağını düşünüyor.

F1.com’a verdiği demeçte Buxton, “Red Bull Racing ile başlayalım. Takımın, 2021’de hem takımlar hem de pilotlar şampiyonasını kazandığı ve 2022’de Sergio Perez’le devam etmeyi seçtiği bir senaryo düşünelim.”

“Fakat, önceki sene verdikleri başarılı şampiyonluk mücadelesine odaklanmaları ve Mercedes’in yeniden dirilmesiyle 2022’de zorlanıyorlar.”

“Sezonun sonunda Red Bull, 2021’den beri takip ettikleri bir isimle anlaşıyor ve tüm padoğu şoka uğratarak Lando Norris’i McLaren’dan alıyorlar. [Red Bull], Norris’in [McLaren’la olan] mevcut anlaşmasını feshedilmesi için yüklü miktarda para ödese de genç pilot, takıma hemen alışıyor.”

“2023’te takımlar şampiyonasında ikinci olsalar da Verstappen, pilotlar şampiyonasını kazanıyor. Norris ise 2024’te dünya şampiyonu oluyor ve Red Bull, arka arkaya galibiyetler kazanıyor. 2025’e yeniden favori olarak giriyorlar.” dedi.

Aynı zamanda Buxton, Norris’in şu anki takım arkadaşı Daniel Ricciardo’nun da 2024’te Mercedes’te George Russell’a eşlik edeceğine inanıyor.

Buxton, “Mercedes, 2021’de dünya şampiyonluğunu kazandıktan sonra, 2022’de tekrardan kendine geliyor. Lewis Hamilton’ın şimdi takım arkadaşı George Russell ve [Hamilton], sekizinci dünya şampiyonluğunu alıyor ve emekliliği ayrılıyor.”

“Takımda sportif direktör rolünü üstleniyor ve iyi arkadaşı Niki Lauda’nın yolunu izliyor. Yakın gelecekte bir gün Toto Wolff’un tahtına geçmek istiyor.”

“Sürücüler pazarında Mercedes, Sergio Perez’le 2023 için anlaşıyor ama takımlar şampiyonasında dördüncü sıraya düşüyorlar.”

“Sonraki sezonlara daha iyi hazırlanıyorlar ve Perez’in yerine Daniel Ricciardo’yla 2024’ten başlayan uzun vadeli bir anlaşma imzalıyorlar. Ardından o sezonun sonunda, üçüncü sıraya yükseliyorlar. Daniel ve George, 2025’e dünya şampiyonluğunu almayı umarak başlıyor.” ifadelerini kullandı.

Buxton, McLaren’ın ise 2025’te sürücü kadrosunun Patricio O’Ward ve Pierre Gasly'den oluşacağını düşünüyor.

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1 ve Will Buxton
Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1 ve Will Buxton
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Fotoğraf: Sutton Images

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