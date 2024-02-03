Button'ın Mercedes seçeneği belli: "Alonso!"
Jenson Button, Fernando Alonso'yu 2025 yılında Mercedes koltuğunda görmek istiyor.
Hamilton Perşembe günü yaptığı açıklamada, 2013 katıldığı Mercedes'ten 2024 sezonunun sonunda ayrılacağını duyurdu.
İngiliz pilot yedi Dünya Şampiyonluğunun altısını Mercedes renkleriyle kazandı ve 2021'de 100 grand prix galibiyeti ve pole pozisyonu elde eden ilk isim oldu.
Hamilton'ın ayrılmasıyla birlikte George Russell'ın yanındaki koltuğu boşa çıktı ve bu koltukla alakalı pek çok şey söyleniyor.
2010 ve 2012 yılları arasında McLaren'da Hamilton ile takım arkadaşı olan 2009 Dünya Şampiyonu Button, 42 yaşındaki Aston Martin pilotu Alonso'nun Mercedes için "muhteşem" bir seçim olacağını söyledi.
Sky F1'e verdiği demeçte Hamilton'ın yerine geçebilecek potansiyel aday sorulduğunda Button, "Fernando Alonso'yu görmeyi çok isterim."
"Artık 42 yaşında ama hâlâ çok aç. Eğer hâlâ açsa, kondisyon da var demektir. Her gün go-kart ya da bir çeşit yarış aracı kullanıyor."
"Eğer bu da varsa, bence harika bir ortaklık olabilir."
"Birbirlerinden çok şey öğreneceklerini ve birlikte iyi çalışacaklarını düşünüyorum."
Button ayrıca Russell ile iyi bir ilişkisi olduğu bilinen Williams sürücüsü Alex Albon'un da adaylar arasında olduğunu söyledi.
Button son olarak, 2024 sonunda ayrılmaya hazırlanan Hamilton'dan önemli bilgileri saklayabileceğini iddia etti.
Jenson Button, Williams FW14B
Fotoğraf: Williams
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