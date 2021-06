Button'ın 6 pit stop yaparak kazandığı yarış: 2011 Kanada GP

Button, bu yarışta da kariyerinde birçok kez yaptığı gibi değişen hava koşullarında doğru kararlar verdi ve daha önemlisi, sabırlı olmanın ve uzun oyunu oynamanın ne kadar önemli olduğunu gösterdi.

O günkü istatistikler olağanüstüydü. Yarışı kazanan Button'ın ortalama hızı 74km/saatti. Yarış 4 saat sürdü ve Button tam 6 kez pit yoluna geldi. Bunlardan biri pitten geçme cezası içinken, iki tanesinde lastiğini patlattı ve yavaş bir biçimde pite gelmesi gerekti.

Button'ın önünde henüz hiçbir sürücü durmamışken, Button çoktan 3 kez pit yoluna gelmişti. Önce ıslak zemin lastiği taktı, sonrasında değiştirdi ve son olarak bir de pitten geçme cezası aldı.

Button, o gün pit yolunda tam 2 dakika 21 saniye harcadı. Yarışı 5. sırada bitiren Vitaly Petrov, pit yolunda sadece 47 saniye harcadı ve iki kez pite geldi.

Ayrıca Button; Lewis Hamilton, Fernando Alonso ve Pedro de la Rosa ile temaslar yaşadı ve bu temasların hepsinden kurtulabildi.

Alonso ile temas yaşadığı turda, Button'ın tur zamanı 3 dakika 5 sn olarak kaydedilmişti. İngiliz pilot, 37. ve 40. turlarda 21. sıradaydı, yani sonuncuydu. Ancak yine de yarışı kazanmayı başardı.

Button'ın bu sıra dışı hikayesine göz atalım;

Start: Güvenlik aracı, ıslak zemin lastikleri takılı

The cars underneath marquees during the red flag period

Sebastian Vettel ve Red Bull, 2011 sezonuna oldukça hızlı bir giriş yapmış ve ilk altı yarışın beşini kazanmıştı. Vettel, ilk 6 yarışta sadece Çin Grand Prix'sini McLaren pilotu Lewis Hamilton'a kaybetmişti.

Vettel, sezonun 7. ayağı olan Kanada Grand Prix'sinde de rahat bir şekilde pole pozisyonunun sahibi olmuş ve pazar günkü yağmur beklentilerinden dolayı sıralama turlarına daha yüksek yere basma gücü üreten bir ayarla çıkmıştı.

Hamilton, sıralama turlarını 5. sırada tamamlarken; Button yarışa 7. sıradan başlayacaktı.

Pazar sabahına gelindiğinde, yağan yağmur startın biraz öncesinde kesildi ancak hâlâ araçlardan sprey çıkması bekleniyordu.

Bu yüzden formasyon turuyla birlikte yarışın ilk 4 turu güvenlik aracı arkasında geçildi ve pist üstündeki su biraz da olsa azaltılmaya çalışıldı.

Sonrasında, yeşil bayraklar sallandığında pilotlar yarışa başladı. Hamilton ve Mark Webber'in temas yaşamasıyla birlikte Button, Webber'i arkasında bıraktı. Ancak Michael Schumacher'e geçildi. Böylelikle Button, ilk turu yarışa başladığı pozisyonda, yani 7. sırada, tamamladı.

Button, bir sonraki tur pistten taşan Hamilton'ı arkasında bıraktı. Lewis, bundan mutlu değildi ve takım arkadaşını çabukça arkasında bırakmak istiyordu.

McLaren ikilisi, 7. tura kadar arka arkaya geldi. Button, yedinci turda son şikanda ufak bir hata yaptı. Bu da Hamilton'a start/finiş düzlüğüne çıkılırken Button'ın yanına gelme şansı tanıdı.

McLaren ikilisini lastik lastiğe mücadele ederken birkaç kez görmüştük, özellikle de 2010 Türkiye'de, ama ikili bu mücadelelerini hep temiz tutmuştu.

Ancak bu sefer pek de öyle olmadı. İkili düzlükte yan yana geldi ve Hamilton içeri çizgiye geçmeyi tercih etti. Button, takım arkadaşını görmedi ve sola kapandı. İkili temas yaşadı ve Hamilton aracının sol tarafını pit duvarına çarptı.

Button, aynalarında bir renk gördüğünü ve bu renk flaşının kendi arka kanadı olduğunu düşündüğünü söyleyerek bu yüzden sola kapandığını belirtti.

McLaren takım patronu Martin Whitmarsh ise şunları söylemişti: "İki pilotumuz da neler yaşandığını anladı. Lewis, geçiş yapmaya çalışıyordu. Jenson, içeri çizgide bulunan Lewis'i görmedi ve temas yaşandı. Bence Lewis bunu kabullendi."

"Sürücüler için mantıksız düşünerek, takım arkadaşlarını suçlamak çok kolay ama bence sürücülerimiz arasındaki ruh, böyle bir kazayı kaldırabilecek kadar sağlam."

Kazanın ardından Hamilton'ın sol arka jantı tamamen kırılmıştı ve lastik boşa dönüyordu. Hamilton'ın mühendisi ona aracı park etmesini söyledi.

Lewis Hamilton, McLaren MP4-26 Mercedes, retired, leaps the barrier after parking his damaged car

Bu temasın ardından Button'ın da sol arka lastiği patladı ve Button bir tur boyunca patlak bir lastikle pite gelmeye çalıştı.

1. pit stop, 8. tur, patlak lastik, Pozisyon: 14

Bir felaketten fırsat yaratmaya çalışan McLaren, Button'a yeşil logolu geçiş lastiğini taktı. Bu pit stop, güvenlik aracı altında gerçekleştirilen bir pit stopun Montreal'de ne kadar az hasar verdiğini tekrardan gösterdi.

Button, pite 14. sırada girmişti. İngiliz pilot ilk viraj kompleksine doğru çıktığında ise 12. sırada yer alıyordu.

Herkes mavi logolu ıslak zemin lastiklerinde yoluna devam ederken, Button'ın geçiş lastiklerine geçmesi riskli bir hareketti ancak güvenlik aracı arkasında geçilen 4 turda pistin biraz daha kuruması ile birlikte bu hamle eskisi kadar riskli olmaktan çıktı.

Ancak Button'ın tek sorunu artık lastikleri değildi. Çünkü sarı bayraklar altında hız limitini aşan Button'a pitten geçme cezası verildi. McLaren'ın mühendislik şefi Paddy Lowe, bu ceza hakkında "Jenson, güvenlik aracı zamanına uymadığından dolayı bir pitten geçme cezası aldı. Bir sektörde fazla hızlıydı. Biraz zaman kazanmak istedi ama abarttı." ifadelerini kullanmıştı.

Button, kurallar gereği güvenlik aracı arkasında bu cezasını çekemezdi bu yüzden yeşil bayraklar sallanır sallanmaz pite geldi.

2. pit stop, 13. tur, pitten geçme cezası, pozisyon: 15

Pitten geçme cezasının ardından yarışa 15. sırada devam eden Button, sonraki turlarda Sebastian Buemi'yi, Adrian Sutil'i, Pastor Maldonado'yu ve Rubens Barrichello'yu arkasında bıraktı.

Button'ın geçiş lastiklerindeki bu temposunu gören Ferrari ve Mercedes de bu lastiğe geçmeye karar verdi. Alonso, Schumacher ve Nico Rosberg pite geldi ancak bu pit stopların ardından yeniden yağmur başladı.

Yarışın bu bölümünde pite giren pilotlarla da birlikte, Button 8. sıraya kadar yükseldi ancak İngiliz pilotun yarışı birazdan daha da kötüye gidecekti.

Jenson Button, McLaren MP4-26 Mercedes, leaves the pits after making a pit stop for a new front wing

Lowe, yarışın ardından "Geçiş lastiklerine geçen ilk araçtık ve diğerleri bunu takip etti. Kötü bir plandı ve yağmur lastiklerini takmak için yeniden pite geldik." demişti.

Yağmur arttıkça geçiş lastiklerine geçenler büyük bir hata yaptıklarını anladılar ve yağmur lastiklerine döndüler. Button da tam hava koşullarının kötüleşmesinden dolayı güvenlik aracı çıktığında,19. turda, pite geldi ve yağmur lastiklerine geçti.

3. pit stop, 19. tur, pozisyon: 11

Geçiş lastiklerinden, yağmur lastiğine geçen Button, pitten çıktığında güvenlik aracı konvoyuna katıldı ve 11. sıradaydı. Schumacher'in de pite gelmesiyle birlikte Button 10. sıraya yükselmişti ki yağmur daha da artınca kırmızı bayraklar çıktı.

Button sinirlenmişti çünkü kırmızı bayrakların çıkacağını tahmin etmişti ve güvenlik aracı periyodunda dışarıda kalarak lastiklerini kırmızı bayraklar altında değiştirmek istiyordu.

Kırmızı Bayrak, 24. tur, pozisyon 10

Kırmızı bayrak periyodunda Button ve Hamilton kazaları hakkında konuştular. Takım ise yarışın tekrarını izleyerek neleri yanlış yaptıklarına baktı.

Yarışın ilk bölümü hakkında konuşan Lowe, "Yarış durduğunda, oturup yarışın tekrarını izledik ve birçok pişmanlığımız oldu. 'Neden bunu yaptık' diye düşünüyorduk."

"Güvenlik aracı pistteydi, yağmur lastiklerini geri taktık sonra kırmızı bayraklar çıktı. Yani eğer kırmızı bayrakları bekleyip lastiklerimizi kırmızı bayrak altında değiştirseydik, 10. değil 6. sırada olacaktık." dedi.

Whitmarsh ise "Neler olduğu, olacağı ya da neleri daha iyi yapabileceğiniz konusunda analizler yapabilirsiniz ama devam edecek olan yarışa odaklanmanız gerek. Uzun bir süredir buradayız ve yarışın bitmesine 1 saat 14 dakika kalmıştı. yani birçok şeyin yaşanabileceğini biliyorduk ve yaşandı da." demişti.

Button, kırmızı bayraklar altında yeni bir set yağmur lastiği taktı. Diğer pilotlar ise kullanılmış yağmur lastiklerinde kaldı.

34. turda yarış uzun aranın ardından yeniden başlatıldı. Button, de la Rosa'yı hemen arkasında bıraktı. De la Rosa, sonrasında Button'ın arkasına çarptı ve ön kanadını kaybetti. Ancak bu sefer şans Button'ın yanındaydı ve İngiliz pilot hasar almadan yoluna devam etti.

En sonlarda yer alan pilotlar, risk aldılar ve hemen geçiş lastikleri için pite geldiler. Button da bir tur sonra pite geldi ve geçiş lastiklerini taktı.

Fernando Alonso, Ferrari F150

4. pit stop, 35. tur, yağmur lastiğinden geçiş lastiğine geçti, pozisyon: 15

Button, yarışın başında taktığı geçiş lastiklerini yeniden taktı. İngiliz pilot pitten çıktığında 15. sıradaydı ancak diğer pilotların da pite gelmesiyle birlikte 11. sıraya kadar yükseldi.

Button'dan 1 tur sonra Alonso pite geldi ve Button'ın hemen önünde piste katıldı. Button, 1 tur önce pite geldiğinden lastikleri ısınmıştı dolayısıyla da daha hızlıydı.

Button hiç zaman kaybetmedi ve daha ilk virajda Alonso'nun içerisine daldı. İkili temas yaşadı ve İspanyalı pilot spin attı. Sonrasında da yarış dışı kaldı.

Whitmarsh kaza hakkında şunları söyledi: "Jenson, onun içerisindeydi. Fernando onu görmemiş olabilir ama bence içerde olduğunu biliyordu. Eğer içerinizde bulunan kişiye yer bırakmadan viraja dönerseniz, kaza yapacaksınız demektir."

5. pit stop, 37. tur, patlak lastik, pozisyon: 21

Button, bu yarış ikinci kez lastik patlattı ve yine yavaş bir şekilde pitin yolunu tuttu. İngiliz pilot, yeni bir geçiş lastiği taktı. Alonso'nun aracı yolda kaldığından güvenlik aracı çıkmıştı ve bu, Button'ın kaybettiği zamanı azaltmış oldu.

Button, pitten çıktığında 21.'ydi yani son sıradaydı. Ayrıca güvenlik aracı konvoyunu yakalaması gerekiyordu ki bunu tam olarak başaramadı.

40. turda yeniden yeşil bayraklar sallandığında Button, 20 .sırada bulunan Tonio Liuzzi'nin 2.4sn arkasındaydı.

Lowe, "Jenson, pitten çıktığında son sıradaydı. Biz daha konvoyun sonuna gelmeden güvenlik aracı periyodu bitti." demişti.

Güvenlik aracı konvoyunu yakalamaya çalışırken hızlı turlar atmasının pozitif yanı ise yarış yeniden başladığında Button'ın en ısınmış lastiklere sahip olmasıydı.

Yarış yeniden başladığında Button, arka sıralarda yer alan pilotları bir bir geçmeye başladı. Button; Liuzzi, Narain Karthikeyan, Jarno Trulli, Jerome D'Ambrosio, Timo Glock, de la Rosa ve Buemi'yi arkasında bıraktı sonrasında di Resta ve Sutil pite geldi.

Böylelikle Button, 5 turda 12. sıraya yükseldi. Button 48. turda ise Maldonado ve Jaime Alguersuari'yi de arkasında bıraktı.

Button için hareketli geçen 8 turun ardından, kuru zemin lastikleri için pite gelen araçlar görülmeye başlandı. Webber ve Barrichello, 50. turda pite geldi ve kuru zemin lastikleri taktılar. Bu ikiliden 1 tur sonra, 51. turda Button da pite gelerek kuru zemin lastiklerini taktı.

Jenson Button, McLaren MP4/26

6. pit stop, 51. tur, kuru zemin lastiğine geçiş, pozisyon: 10

Webber'in kuru zemin lastikleriyle attığı sektör zamanları hızlıydı ve Button 8. sıradayken pite geldi. Button'ın kullanılmış supersoft'ları vardı ve İngiliz pilot bu lastiklerle piste döndüğünde 10. sıradaydı. İngiliz pilot, kuru zemin lastiklerine geçen 3. pilot oldu.

Lowe, kuru zemin lastiklerine geçiş periyodu hakkında "Webber'in yaptığı gibi 1 tur önce pite gelebilirdik. Webber, kuru zemin lastikleri için doğru zamanı seçti ve biz de o turda girmediğimiz için kendimize çok sinirlenmiştik."

"Biz 51. turda pite girmeyi zaten planlıyorduk ve stratejimizin oldukça agresif olduğunu düşünüyorduk. Sonra Webber, bizden de önce pite geldi."

"Webber'in sektör zamanlarına baktık ve kendi derecelerini geliştiriyordu. Bu da Jenson'ı 51. turda çağırma planımızı doğruladı. Asıl şaşırtıcı olan şey ise kimsenin o noktada pite gelmemesiydi. Vettel, bizden 2 tur sonra pite geldi, bu ilginçti." ifadelerini kullandı.

Button'ın erken pit stopu mükemmel bir hamleydi. Button'ın önündekiler pite geldikçe, İngiliz pilot yükselmeye devam etti ve kuru lastiklerde kimsede olmayan ekstra bir vites buldu.

Lowe, Button'ın değişen koşullardaki temposu hakkında şu ifadeleri kullanmıştı: "Nedense, bu tür koşullarda aracımız çok iyi çalıştı. Kuru zemin lastiklerinde olduğumuz dönemde her tur 2 sn kadar hızlıydık. Bu, Red Bull'u biraz şaşırtmıştır."

Webber ve Barrichello hariç diğer pilotlar, Button'dan birkaç tur sonra pite geldiler ama artık çok geçti. Button, Barrichello, Rosberg, Petrov, Heidfeld ve Felipe Massa'yı geçerek 5. sıraya yükseldi.

Kamui Kobayashi, kuru zemin lastiklerinde zorlanıyordu ve Button onu da arkasında bıraktı. İngiliz pilot böylelikle 4. sıraya yükselmişti.

55. tura geldiğimizde sıralama bu şekildeydi:

1. Vettel

2. Schumacher: +8.7sn

3. Webber: +9.0sn

4. Button: +15.4sn

Yani bitime 15 tur kala, Button'ın liderle arasında 15 saniye vardı.

Fakat Sadece 55. turda, Button, Vettel'den tam 4 saniye aldı. Kuru lastiklere daha geç geçen Vettel, hâlâ lastiklere alışmaya çalışıyordu.

Bundan bir sonraki tur Button, Vettel'den 2 saniye daha aldı. Button'ın önünde ise Schumacher ve Webber mücadele ediyordu. Button, bu ikiliyi de yakalamaya başlamıştı.

Sebastian Vettel, Red Bull Racing RB7 leads Jenson Button, McLaren MP4-26

Sonrasında Heidfeld'in kaza yapmasıyla birlikte bir daha güvenlik aracı çıktı. Button bu tempoyla devam ettiği takdirde, Vettel'i zaten yakalayacaktı ancak güvenlik aracı işini kolaylaştırdı.

Güvenlik aracıyla birlikte bütün farklar kapanmıştı ancak Webber ve Button arasında tur yemiş olan D'Ambrosio vardı.

Yarışın bu bölümü hakkında konuşan Lowe, "Günün sonunda Sebastian için üzücü oldu. Sürekli güvenlik aracı çıktı ve onun avantajını elinden aldı. O, sürekli büyük farklar yaratıyordu ve sonrasında bunlar güvenlik araçlarıyla sıfırlanıyordu." demişti.

3 tur süren güvenlik aracı periyodunun ardından yarış bitime 10 tur kala, 60. turda, devam etti. Button, tur yiyen D'Ambrosio'yu hemen arkasında bıraktı ve 3 tur boyunca Webber'in hemen arkasında devam etti.

64. turun sonunda Webber, son virajda ufak bir hata yaptı ve Button virajın çıkışında Webber'i geçmeyi başardı.

Webber'i geçen Button, 2. sıradaki Schumacher'in arkasına yapıştı ve 65. turun sonunda Alman pilotu da arkasında bıraktı.

Button, 65. turda bir de geçiş yapmasına rağmen 1:18.866 saniyelik derecesiyle yarışın en hızlı turunu kaydetti. O yarışta henüz kimse 1:19'ların altına inememişti.

Whitmarsh, Button'ın performansı hakkında "Böyle koşullarda, sürücünün yaptığı şeye inanması ve özgüvenli olması gerekiyor. O mükemmel bir iş çıkardı. Eğer, konsantre olursanız lastikleri de doğru sıcaklığa getirebiliyorsunuz. Bu ustalık gerektiren bir döngü. O, sadece mükemmel sürüyordu. Önündeki herkesi geçti." ifadelerini kullanmıştı.

Bitime 5 tur kala Button'ın, Vettel'e olan farkı 3.1 saniyeydi. Vettel, tur zamanlarını fazlasıyla geliştirse de turlar ilerledikçe bu fark azalmaya başladı: 1.6, 1.3, 1.1. Son tura gelindiğinde ikili arasındaki fark sadece 0.9 saniyeydi.

"Yarışın o periyodu hakkında konuşan Whitmarsh, şunları söylemişti: "O, herkesi arkasında bırakmıştı ve Sebastian'ın üstünde baskı oluşturmamız gerektiğini biliyorduk. Sebastian bu sezon gayet iyi sürüyor, pek hata yapmadı ama çok da baskı altında değildi."

"Button'ın onu yakalamasından 3-4 tur önce de onun tam limitte olduğunu görebiliyordunuz. O, Jenson'la olan arayı kapayabilmek için fazlasıyla zorluyordu."

Button'ın DRS ile birlikte son şikana gelinirken neler yapabileceğini bilmiyoruz ama günün sonunda buna ihtiyacı olmadı da. Büyük bir baskının altında kalan Vettel, sonunda hata yaptı ve 5. virajda dışarı doğru kaydı.

Böylelikle Button, son turda liderliği aldı ve damalı bayrağı Vettel'in 2.7 sn önünde görerek tüm zamanların en iyi sürüşlerinden birine imza attı.

Podium: race winner Jenson Button, McLaren MP4-26 Mercedes, 2nd position Sebastian Vettel, Red Bull Racing RB7 Renault and 3rd position Mark Webber, Red Bull Racing RB7 Renault, celebrate on the podium

Yarışın ardından yarış hakkında konuşan Button, "Start/finiş düzlüğünden çok pit yolunda zaman harcamış gibi hissediyorum. Bir noktada kesinlikle stratejiyi yanlış belirledil, özellikle de kırmızı bayrak çıktığında. Ancak kuru zemin lastiklerine geçme zamanını çok iyi belirledik."

"Böyle çetrefilli koşullarda araç çok iyi çalışıyor. Herkesi geçerek yükselmek, oldukça eğlenceliydi." demişti.

Whitmarsh ise yarış hakkında şunları söylemişti: "Bence buradan çıkarılacak ders, yarışın son saniyesine kadar pes etmemeniz gerektiği. Sadece zorlamaya devam etmelisiniz. Jenson iki kez kaza yaptı, iki kez lastik patlattı ve pitten geçmez cezası aldı."

"Yarış oldukça iniş çıkışlıydı. Biz sadece konsantrasyonumuzu koruduk ve doğru zamanda doğru lastikte olabilmek için pit stoplarda takacağımız lastikler konusunda doğru kararlar vermeye çalıştık. Bence bunu ucu ucuna başardık ve takım olarak durumu en iyi şekilde değerlendirdik ama sonunda kararlı bir şekilde sürmesi gereken kişi Jenson'dı."