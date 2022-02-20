Button'ın 2022 favorisi yine Mercedes

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Mercedes, 2014 yılından bu yana yapılan yarışların %69.38'ini kazanmayı başarırken, %73.75'inde pole pozisyonu almayı başardı.

Podyum tarafında en yakın rakibinden iki kat daha fazla podyum alan Mercedes, geçen yıl arka arkaya sekizinci takımlar şampiyonluğunu da kazandı.

Fakat bu yıl, 2014'te turbo hibrit motorlara geçilmesinden bu yana en büyük teknik düzenleme değişiklikleri yapılıyor. Bu da tüm takımların her şeye sıfırdan başlayacağı anlamına geliyor.

Eğer araçlar beklendiği gibi birbirlerine yakın olursa, Mercedes'in motor tarafındaki avantajı önemli bir fark yaratabilir.

Mercedes patronu Toto Wolff, geçtiğimiz günlerde her şeyin sıfırdan başladığını söyleyerek hiçbir avantajları olmadığını söylemiş ve "Sekiz şampiyonluk herhangi bir garanti vermiyor, mücadeleye sıfırdan başlıyoruz." diye eklemişti..

Fakat 2009 dünya şampiyonu Button, Sky Sports'a verdiği son demeçte favori olarak Mercedes'i gördüğünü söyledi. Button, “2022 için Mercedes'i favori gördüğümü söylemeliyim." "Red Bull Racing takımı geçen yıl çok güçlüydü ama sezon ilerledikçe Mercedes yavaş yavaş onları yakaladı ve son bölüme yaklaştıkça saf hız anlamında öne geçmeyi bile başardı." "Hepimizin bildiği gibi Mercedes'i yenmek için daha hızlı bir araca ihtiyacınız var çünkü bu takım hata yapmıyor." "Ayrıca Lewis Hamilton ve George Russell arasındaki pist üstü mücadelesini görmek için sabırsızlanıyorum." dedi.