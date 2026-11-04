Formula 1 Meksika GP

Button’dan Racing Bulls’a çağrı: "Öncelikleri puansa doğru isim Lawson’dır"

2009 şampiyonu Jenson Button, Racing Bulls koltuğu için Tsolov iddiaları sürerken istikrarlı performans gösteren Lawson'ın takımda kalması gerektiğini savundu.

Neşe Akkoyun

Yayın tarihi: 4 Kas 2026 10:45

Linki kopyala

Facebook'ta Paylaş

Tweetle

WhatsApp'ta paylaş

Linkedin'de Paylaş

Pinterest'te Paylaş

Viber'de paylaş

Tercih edilen kaynak olarak ekle

Liam Lawson, Racing Bulls

Fotoğraf: Marc Fleury

Kariyerinin en başarılı sezonunu geçiren ve topladığı 83 puanla şampiyonada dokuzuncu sırada yer alarak orta grubun en iyisi konumunda olan Liam Lawson’ın geleceği belirsizliğini koruyor. Red Bull Genç Sürücü Programı üyesi Nikola Tsolov’un Racing Bulls koltuğu için aday gösterilmesini değerlendiren Jenson Button, Lawson’ın sergilediği yüksek istikrarın takıma garanti puanlar getirdiğini belirtti.

Ayrıca okuyun:

Tsolov’un F2’de harika işler başarmasına rağmen dalgalı bir form grafiğine sahip olduğunu vurgulayan Button, takımın maceraya girmek yerine mevcut performans çizgisini koruması gerektiğini ifade etti. "Takım adına vermesi son derece zor bir karar. Şüphesiz arka taraftan F2’yi ikinci sırada götüren ve harika işler çıkaran genç Tsolov geliyor.”

“Ancak Tsolov’un yıllar içerisinde ciddi istikrarsızlıkları da oldu; muazzam parladığı anların yanında varlık gösteremediği yarışlar da yaşadı.”

“Belki de takım taze ve genç bir yeteneği kadroya katmanın heyecanını yaşamak istiyordur fakat bence Liam bu yıl gerçekten harika bir iş çıkardı ve son derece istikrarlı bir tablo çizdi.”

“Liam ile elinizde ne olduğunu ve ne alacağınızı çok iyi biliyorsunuz, Tsolov’da ise bu durum bir muamma. Yine de yeni bir macera arıyor olabilirler, bilemiyorum. Ancak şu aşamada öncelikleri puansa doğru isim Liam Lawson'dır."

Liam Lawson, Racing Bulls

Fotoğraf: Rudy Carezzevoli / Getty Images

Geçtiğimiz günlerde Lawson hakkında değerlendirmelerde bulunan bir diğer isim de Eski F1 pilotu Karun Chandhok oldu. Chandhok, Sky Sports F1'e şunları söyledi: "Önümüzdeki sezon için Lawson'un yerinin garanti olmadığını hepimiz biliyoruz ve bence bu, bu sezon duyduğum en adaletsiz şeylerden biri."

"Fakat diyelim ki Cadillac'sınız ve Liam Lawson serbest bir pilot. Onu Colton Herta'ya tercih etmez miydiniz?"

"Takımda Amerikalı bir pilot istemelerinin ticari nedenleri olduğunu biliyorum ancak bir düşünün, Lawson ve Perez'den oluşan bir kadro kulağa oldukça güçlü gelmiyor mu?"

Fikrinizi almak istiyoruz!

Motorsport.com'da ne görmek istersiniz?

5 dakikalık anketimize katılın.

- Motorsport.com Ekibi

Yorumları okuyun ve gönderin

Ayrıca okuyun :





Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

Linki kopyala

Facebook'ta Paylaş

Tweetle

WhatsApp'ta paylaş

Linkedin'de Paylaş

Pinterest'te Paylaş

Viber'de paylaş

Önceki haber Verstappen, Hadjar’ın taraftarla yaşadığı gerginlik hakkında: “Benim de çok yaklaştığım anlar oldu”

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?

Daha fazlasını ve Yorumları görüntüle

Daha fazlası

Neşe Akkoyun





Verstappen, Hadjar’ın taraftarla yaşadığı gerginlik hakkında: “Benim de çok yaklaştığım anlar oldu”



Formula 1



Formula 1



Meksika GP



45 dk



Verstappen, Hadjar’ın taraftarla yaşadığı gerginlik hakkında: “Benim de çok yaklaştığım anlar oldu”





FIA, Brezilya GP’deki düzlük modu bölgelerini açıkladı



Formula 1



Formula 1 1 s



FIA, Brezilya GP’deki düzlük modu bölgelerini açıkladı





McLaren Brezilya’ya güncellemelerle geliyor: Ön kanat tasarımı 2027’ye taşınacak



Formula 1



Formula 1



Meksika GP



3 s



McLaren Brezilya’ya güncellemelerle geliyor: Ön kanat tasarımı 2027’ye taşınacak

Son Haberler





Button’dan Racing Bulls’a çağrı: "Öncelikleri puansa doğru isim Lawson’dır"



Formula 1



F1 Formula 1



Meksika GP



Button’dan Racing Bulls’a çağrı: "Öncelikleri puansa doğru isim Lawson’dır"





Verstappen, Hadjar’ın taraftarla yaşadığı gerginlik hakkında: “Benim de çok yaklaştığım anlar oldu”



Formula 1



F1 Formula 1



Meksika GP



45 dk



Verstappen, Hadjar’ın taraftarla yaşadığı gerginlik hakkında: “Benim de çok yaklaştığım anlar oldu”





FIA, Brezilya GP’deki düzlük modu bölgelerini açıkladı



Formula 1



F1 Formula 1 1 s



FIA, Brezilya GP’deki düzlük modu bölgelerini açıkladı





Colton Herta Brezilya'da piste çıkacak: Süper lisans için son puanın peşinde



Formula 1



F1 Formula 1



Meksika GP



2 s



Colton Herta Brezilya'da piste çıkacak: Süper lisans için son puanın peşinde

Özellik

Prime içeriğini keşfedin





Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak



Özellik



Formula 1



Özellik



Formula 1 17 Mar 2018



Ekleyen Jonathan Noble



Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak





Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?



Özellik



Formula 1



Özellik



Formula 1 13 Şub 2018



Ekleyen Kevin Turner



Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?





Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?



Özellik



Formula 1



Özellik



Formula 1 11 Şub 2018



Ekleyen Lawrence Barretto



Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?





Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?



Özellik



Formula 1



Özellik



Formula 1 6 Şub 2018



Ekleyen Ben Anderson



Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.

Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.

2 seçeneğiniz var:

Abone olun.

Reklam engelleyicinizi devre dışı bırakın.

Şimdi üye ol Zaten abone misiniz? Burada oturum açın

Reklam engelleyicinizi zaten devre dışı bıraktınız mı? Sayfayı yeniden yükle

Bildirimleri yönet

Prime'a abone ol