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Button’dan Racing Bulls’a çağrı: "Öncelikleri puansa doğru isim Lawson’dır"
2009 şampiyonu Jenson Button, Racing Bulls koltuğu için Tsolov iddiaları sürerken istikrarlı performans gösteren Lawson'ın takımda kalması gerektiğini savundu.
Neşe Akkoyun
Yayın tarihi: 4 Kas 2026 10:45
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Liam Lawson, Racing Bulls
Fotoğraf: Marc Fleury
Kariyerinin en başarılı sezonunu geçiren ve topladığı 83 puanla şampiyonada dokuzuncu sırada yer alarak orta grubun en iyisi konumunda olan Liam Lawson’ın geleceği belirsizliğini koruyor. Red Bull Genç Sürücü Programı üyesi Nikola Tsolov’un Racing Bulls koltuğu için aday gösterilmesini değerlendiren Jenson Button, Lawson’ın sergilediği yüksek istikrarın takıma garanti puanlar getirdiğini belirtti.
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Tsolov’un F2’de harika işler başarmasına rağmen dalgalı bir form grafiğine sahip olduğunu vurgulayan Button, takımın maceraya girmek yerine mevcut performans çizgisini koruması gerektiğini ifade etti. "Takım adına vermesi son derece zor bir karar. Şüphesiz arka taraftan F2’yi ikinci sırada götüren ve harika işler çıkaran genç Tsolov geliyor.”
“Ancak Tsolov’un yıllar içerisinde ciddi istikrarsızlıkları da oldu; muazzam parladığı anların yanında varlık gösteremediği yarışlar da yaşadı.”
“Belki de takım taze ve genç bir yeteneği kadroya katmanın heyecanını yaşamak istiyordur fakat bence Liam bu yıl gerçekten harika bir iş çıkardı ve son derece istikrarlı bir tablo çizdi.”
“Liam ile elinizde ne olduğunu ve ne alacağınızı çok iyi biliyorsunuz, Tsolov’da ise bu durum bir muamma. Yine de yeni bir macera arıyor olabilirler, bilemiyorum. Ancak şu aşamada öncelikleri puansa doğru isim Liam Lawson'dır."
Liam Lawson, Racing Bulls
Fotoğraf: Rudy Carezzevoli / Getty Images
Geçtiğimiz günlerde Lawson hakkında değerlendirmelerde bulunan bir diğer isim de Eski F1 pilotu Karun Chandhok oldu. Chandhok, Sky Sports F1'e şunları söyledi: "Önümüzdeki sezon için Lawson'un yerinin garanti olmadığını hepimiz biliyoruz ve bence bu, bu sezon duyduğum en adaletsiz şeylerden biri."
"Fakat diyelim ki Cadillac'sınız ve Liam Lawson serbest bir pilot. Onu Colton Herta'ya tercih etmez miydiniz?"
"Takımda Amerikalı bir pilot istemelerinin ticari nedenleri olduğunu biliyorum ancak bir düşünün, Lawson ve Perez'den oluşan bir kadro kulağa oldukça güçlü gelmiyor mu?"
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- Motorsport.com Ekibi
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