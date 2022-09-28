Button'dan Ocon'un Alonso'yla ilgili yorumuna yanıt geldi

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Ocon ve Alonso, 2021'den beri Alpine'de birlikte yarışıyor ve tempo olarak gridin en yakın ikilileri arasındalar.

Alonso, 2023 için Aston Martin'le anlaştı ve bundan ötürü gelecek yıl ikilinin ortaklığı sona erecek.

Bu yıl bitime altı yarış kala Ocon, sürücüler şampiyonasında Alonso'nun 59 puanına kıyasla 66 puana sahip.

Geçtiğimiz günlerde konuşan Ocon, hiçbir takım arkadaşının Alonso'ya kendisi ve Hamilton kadar yakın olmadığını söylemişti.

Ocon, "Bu sezona bakalım. Sıralama turlarında Fernando'nun 9-7 gerisindeyim, puan durumunda ise birkaç puan öndeyim. Geçen sene ise sıralamalarda eşittik: 11-11. Eğer Fernando'nun kariyerine göz atacak olursak, ona bu kadar yaklaşabilen tek kişinin Lewis [Hamilton] olduğunu görüyoruz. Başka hiçbir takım arkadaşı benim kadar iyi değildi." demişti.

Autosport'un bu haberi paylaşması üzerine Alonso'nun eski takım arkadaşı Jenson Button, Fransız sürücüye yanıt verdi ve açıklamaya "katılmadığını" söyledi.

Button ve Alonso, 2015 ve 2016'da McLaren'da takım arkadaşı olurken, Honda motorundaki problemler nedeniyle iki zor yıl geçirdiler.

Button, 2015 yılını Alonso'nun önünde tamamlamayı başardı, ertesi yıl ise Alonso öndeydi.