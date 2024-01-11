Button'a göre Norris "kendisinde kusur bulmayı" bırakmalı
Jenson Button, Lando Norris'in en büyük kusurunun kendisini sürekli analiz edip, kusurlar bulmaya çalışması olduğunu düşünüyor.
Jenson Button vatandaşı Lando Norris'i takdir ediyor fakat McLaren pilotunun zayıf yönlerine dikkat çekiyor.
2009 dünya şampiyonuna göre, Norris'in sürekli kendini değerlendirme ve hata bulma arzusu İngiliz pilotun aleyhine işliyor.
Button, Sky Sports'a şöyle konuştu: "Lando inanılmaz bir yeteneğe sahip."
"Macaristan'da Formula 1 aracının direksiyonuna ilk geçtiği zamanı hatırlıyorum; o zaman ben de McLaren için yarışıyordum. Bu kadar çabuk kendi yolunu bulabilmesi inanılmazdı."
"Lando zeki bir adam. Her zaman bir şeyleri analiz ediyor ama bazen bu onun zararına oluyor."
"Çok benmerkezci ve bu da ona yeterince iyi olmadığını düşündürüyor. Fakat aslında gerçekten çok iyi bir sürücü."
"Olağanüstü bir sürücü ve onu en kısa zamanda kazanabilecek bir aracın direksiyonunda görmek için sabırsızlanıyorum."
"Bunun ne zaman olacağını ise bilmiyorum." dedi.
Fotoğraf: Jake Grant / Motorsport Images
Lando Norris, McLaren MCL60
Button, Norris'e ilk galibiyetini beklerken sabırlı olmasını öneriyor.
"Önündeki yol kolay değil çünkü şu anda şampiyonada baskın bir sürücü var ve sadece o kazanabiliyor."
"Böyle bir durumda ikincilik harika bir başlangıç noktasıdır. Ancak hepimiz tek bir kişinin hakimiyetinin sonsuza kadar sürmeyeceğini biliyoruz."
"Evet, bir kişinin bu kadar uzun süre önde olduğunu görmek onun için sinir bozucu olmalı ama er ya da geç bu durum değişecek."
"Sakin kalmalı."
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