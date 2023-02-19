Button'a göre Hamilton, "yarış kazanabilecek" bir araca sahip olmazsa emekli olabilir

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Bu sezonun en çok merak edilen mücadelelerinden birisi hiç şüphesiz Mercedes garajında yaşanacak; Alman üreticide George Russell, takımdaki ikinci yılını geçirecek ve geçen sezon yedi kez dünya şampiyonu Lewis Hamilton'ı puan olarak geçmeyi başardı.

Fakat yılın geneline bakıldığında ikili çok yakındı ve daha iyi bir araca sahi oldukları takdirde aradaki mücadelenin ne yönde gelişeceği merak konusu.

Eski F1 pilotu Jenson Button, Hamilton'ın bu yıl Russell ile mücadele edeceğinden şüphe duymuyor fakat kötü bir araca sahip olursa, emekli olmayı seçebileceği görüşünde.

Button Sky Sports'a verdiği demeçte, "Bu (yavaş bir araçla yarışmak) kariyerimizin bir noktasında hepimizin yaşadığı bir şey."

"Pek çok insanın emekli olmasının nedenlerinden birisi tam olarak bu; Kazanabilecek bir araçta olamamak. Ben de bu yüzden ayrıldım."

"Yarış kazanabilecek bir araçta olduğunuzda üzerinizdeki baskıyla ve uzun takvimle baş edebilirsiniz. Kazanan bir araç sürmüyorsanız, 'işte buraya kadar, zaten yeterince şey yaptım, artık bırakmak istiyorum' diye hissedersiniz."

"Mercedes'in aracı geçen yıl bir yarış kazandı, yani yılın sonunda güçlü olduklarını söyleyebiliriz. Bence Lewis'in performansı sezonun ortasında ve sonunda çok istikrarlıydı."

"Çok ama çok hızlıydı. Bu yıla tam performansla başlayacak, ilk dakikadan itibaren hazır olacak."

"Nasıl gideceğini görmek için sabırsızlanıyorum. Bu, Russell'ın üzerinde büyük bir baskı oluşturacak."