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Formula 1 Haberler

Button, "zayıf takım arkadaşı" görüşü karşısında Verstappen'in kalitesini övdü

Jenson Button, Lewis Hamilton'ın Max Verstappen'in Formula 1 kariyeri boyunca kendisi kadar güçlü takım arkadaşlarıyla karşılaşmadığı konusunda başlattığı tartışmaya kendi düşüncesini ekledi.

Adam Cooper
Ekleyen:
Max Verstappen, Red Bull Racing and Lewis Hamilton, Mercedes-AMG

Button, Verstappen'i sürüş stilini kendisine verilen araca uyarlama becerisi nedeniyle överken, tüm sürücülerin aynı şekilde başa çıkamayacağını öne sürdü.

2010-12 yıllarında McLaren'de Hamilton ile birlikte yarışan 2009 Dünya Şampiyonu, Verstappen'e karşı "daha korkak" olacağını söyledi.

Geçtiğimiz haftalarda Mercedes patronu Toto Wolff, Red Bull araçlarının Verstappen'e göre tasarlandığını söylerken, Hamilton da Hollandalı'dan daha güçlü takım arkadaşlarıyla karşılaştığını belirtti.

Button, Goodwood Revival'da Sky Sports'a verdiği demeçte "Bence Lewis'in çok zorlu takım arkadaşları oldu, takım arkadaşı olarak dünya şampiyonları vardı, Max'in ise yoktu."

"Ama benim için aynı araçla Max'e karşı yarışmak daha korkutucu olurdu. Bence bunun nedeni arabanın onun tarzına göre tasarlanmış olması ya da Adrian Newey'in ona verdiği arabayı kullanabilmesi."

"Bence Adrian ona bir araba veriyor ve 'Bu dünyadaki en hızlı araba. Öndeki yere basma kuvvetini alırsan daha yavaş gider ama sürmesi daha kolay olur.' diyor."

"Max ise, 'Doğru, bu arabayı nasıl yaptıysan öyle kullanmalıyım ve olabildiğince hızlı sürmeliyim' diyor. Bu konuda çok iyi olduğunu düşünüyorum. Ve bence pek çok sürücü bununla rekabet etmekte zorlanıyor." dedi.

Podium: race winner Jenson Button, McLaren, second place Lewis Hamilton, McLaren

Podyum: yarışın galibi Jenson Button, McLaren, ikinci Lewis Hamilton, McLaren

Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

Hamilton'ın başlattığı tartışma için ise Button, "Bu zor bir tartışma. Bence Lewis'in daha zor takım arkadaşları oldu ama ben de Max'in karşısına çıkmak istemezdim."

"Hepsi inanılmaz pilotlar, dünyanın en iyileri. Ve F1'de gördüğümüz en iyilerden bazıları. Keşke ön tarafta daha fazla rekabet olsaydı, Max, Lewis, Fernando [Alonso] arasında, bu üçü benim için öne çıkanlar."

"Ama F1'de böyle değil. Bu bir teknoloji yarışı ve Red Bull'un hakkını vermek lazım, şu anda daha iyi bir iş çıkarıyorlar." dedi.

Lando Norris, McLaren, Max Verstappen, Red Bull Racing

Lando Norris, McLaren, Max Verstappen, Red Bull Racing

Fotoğraf: Erik Junius

Button'a ayrıca, Red Bull'da Verstappen'in takım arkadaşı olarak potansiyel bir gelecekle ilişkilendirilen mevcut McLaren pilotu Lando Norris'e ne tavsiye edeceği de soruldu.

Button, "Mesele şu ki, dünya şampiyonu olmak için en iyi olmak zorundasınız. Brawn'dan [2009 sonunda] ayrıldığımda benim için önemli olan da buydu."

"'McLaren'a gitmeliyim çünkü en iyi olarak görülen Lewis Hamilton'a karşı yarışmalıyım' diyordum. Bence yapmak istediği şeye karar vermesi gerekiyor."

"Bence eğer akıllıysa, kendi tarzına uygun bir arabaya karar verecektir. Red Bull'un Max dışında pek çok sürücüye uymadığını pek çok sürücüden gördük."

"Yani bu onun için kolay bir karar değil. Şu anda kazanabilecek bir arabada değil. Ve muhtemelen gelecek yıl da kazanamayacak, sanmıyorum."

"2025 için başka bir yer arıyor olmalı. Ya da McLaren'a güveniyor olabilir. Yarışlar kazandılar, şampiyonluklar kazandılar ve geri dönebilirler."

"Geleceği görebildiği ve takım olarak iyi bir yerde olduklarını düşündüğü ve bu ona güven verdiği sürece orada kalabilir. Aksi takdirde gidip Max Verstappen ile kendi takımında mücadele edebilir. Ama bu zor bir seçim." dedi.

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