Button: "Yarış, Verstappen için kolay olmayacak"
Jenson Button, sprint hakimiyetine rağmen Pazar günkü yarışın; altıncı sıradan başlayacak olan Max Verstappen için zor olacağını düşünüyor.
Verstappen, pole pozisyonundan başladığı sprinti bütün turlarda lider götürerek yine bulunduğu konumda bitirmeyi başardı.
Üç kez Dünya Şampiyonu rahat bir galibiyet almış olsa da Button, bunun Pazar günkü 56 turluk ana yarış için geçerli olamayacağına inanıyor.
Cuma günkü sıralama turlarında tur zamanı silinen Verstappen, yarışa altıncı sıradan başlayacak.
Button, "Pazar günü için bizi kurtaran şey Max'in altıncı sıradan başlayacak olması."
"'Vay be, herkesten çok daha hızlı, [liderliği alması] kolay olacak' diyebiliriz ama inanın kolay olmayacak."
"Burada geçiş yapmak kolay değil, bunu sprintte kanıtladılar. Çok heyecanlı geçmedi çünkü geçiş yapmak zordu."
"Bu yüzden yarış Verstappen için zorlu olacak. Örneğin Lewis'in [Hamilton] arkasında olmayı istemezdim, siz ister miydiniz?" dedi.
Fotoğraf: Williams
Jenson Button, Williams FW14B
Button, "zayıf takım arkadaşı" görüşü karşısında Verstappen'in kalitesini övdü
Button, "zayıf takım arkadaşı" görüşü karşısında Verstappen'in kalitesini övdü Button, "zayıf takım arkadaşı" görüşü karşısında Verstappen'in kalitesini övdü
Jenson Button, Petit Le Mans'ta yarışacak
Jenson Button, Petit Le Mans'ta yarışacak Jenson Button, Petit Le Mans'ta yarışacak
Button, Ricciardo'yu NASCAR'da görmek istiyor
Button, Ricciardo'yu NASCAR'da görmek istiyor Button, Ricciardo'yu NASCAR'da görmek istiyor
Son Haberler
Hamilton: "Giderek yaklaşıyoruz"
Hamilton: "Giderek yaklaşıyoruz" Hamilton: "Giderek yaklaşıyoruz"
Norris: "Bu hafta sonu beklediğimizden daha iyiydik"
Norris: "Bu hafta sonu beklediğimizden daha iyiydik" Norris: "Bu hafta sonu beklediğimizden daha iyiydik"
Verstappen: "Yarış boyunca frenlerle mücadele ettim"
Verstappen: "Yarış boyunca frenlerle mücadele ettim" Verstappen: "Yarış boyunca frenlerle mücadele ettim"
Amerika'da günün pilotu Norris oldu
Amerika'da günün pilotu Norris oldu Amerika'da günün pilotu Norris oldu
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar