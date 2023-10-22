Button: "Yarış, Verstappen için kolay olmayacak"

Verstappen, pole pozisyonundan başladığı sprinti bütün turlarda lider götürerek yine bulunduğu konumda bitirmeyi başardı.

Üç kez Dünya Şampiyonu rahat bir galibiyet almış olsa da Button, bunun Pazar günkü 56 turluk ana yarış için geçerli olamayacağına inanıyor.

Cuma günkü sıralama turlarında tur zamanı silinen Verstappen, yarışa altıncı sıradan başlayacak.

Button, "Pazar günü için bizi kurtaran şey Max'in altıncı sıradan başlayacak olması."

"'Vay be, herkesten çok daha hızlı, [liderliği alması] kolay olacak' diyebiliriz ama inanın kolay olmayacak."

"Burada geçiş yapmak kolay değil, bunu sprintte kanıtladılar. Çok heyecanlı geçmedi çünkü geçiş yapmak zordu."

"Bu yüzden yarış Verstappen için zorlu olacak. Örneğin Lewis'in [Hamilton] arkasında olmayı istemezdim, siz ister miydiniz?" dedi.

Fotoğraf: Williams Jenson Button, Williams FW14B