Button, Williams'ın gelişimine yardım etmeyi hedefliyor

Kariyerine Williams ile başlayan Jenson Button, 2021 sezonu öncesinde İngiliz ekibe "Baş Danışman" rolüyle geri döndü.

2009 dünya şampiyonu, yeni göreviyle beraber hem sürücüler hem de mühendislerle yakından çalışacak ve deneyimlerini aktaracak.

Sky Sports'a konuşan Button, yeni göreviyle ilgili şöyle dedi: "Bunun Williams ekibiyle yeniden bir araya gelmek için mükemmel bir zaman olduğunu düşündüm."

"F1 kariyerime başladığım zaman benim için pek çok kapı açtılar. Benimle bir sözleşme imzaladılar, benimle ilgilendiler ve ilk yılımda bana yardım ettiler, ki bu çok özel bir şeydi."

"Şimdi Williams ile çalışmalı ve ekibin ön bölüme dönmesine yardım etmeliyim. Artık takım çalışanlarının iyimser olmak için pek çok nedeni olduğunu biliyorum, çünkü ekip değişiyor ve bu değişiklikler olumlu görünüyor. Önemli değişiklikler hızlı şekilde uygulanamaz. Aksine vakit alırlar. Ancak Williams'ın doğru yönde ilerlediğini düşünüyorum."

"Grove'a gitmek ve hem sürücüler hem de takım personeliyle çalışmak için sabırsızlanıyorum. Ayrıca sezon boyunca yarış hafta sonlarında bazı görevleri yerine getirmem gerekecek. Takımın nasıl çalıştığını görmek ve ortak hedefimize katkıda bulunmak istiyorum."

"17 yıllık kariyerim boyunca çok fazla tecrübe kazandım çünkü altı farklı Formula 1 takımı için yarışma şansım oldu."

"Bu benim için yeni bir mücadele olacak ve bunu kabullenmeye hazırım. Ekibin yeni sahipleri değişiklik yapmaktan korkmuyorlar ve yeni yaklaşımlar denemekten çekinmiyorlar, ki bu beni özellikle etkiledi. Aynı zamanda takıma liderlik eden kişiler çok tecrübeliler ve pek çok harika fikirleri var. Onlarla ortaklık kurmayı sabırsızlıkla bekliyorum ve ekibe yardımcı olmak için elimden gelen her şeyi yapmaya çalışacağım." dedi.

Merak edilen konulardan bir tanesi de Button'ın yeni araçları sürüp sürmeyeceğiydi.

Button bu konuda şöyle dedi: "Muhtemelen modern araçların direksiyonuna geçmeyeceğim, ancak büyük olasılıkla klasik araçları sürme fırsatım olacak. Belki ilk sezonumda yarıştığım FW22'nin kokpitine dönebilirim! Bu, süper olurdu!"