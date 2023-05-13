Button: "Williams yakında büyük adımlar atacak"

Jenson Button halihazırda Williams'ın danışmanlığını yapıyor ve takım içerisinde olan bitenlere epey hakim.

Daha önce James Vowles ile çalışan Button, sözlerine takım patronunu değerlendirerek başladı: "James'i uzun yıllardır tanıyorum. 2009'da şampiyon olduğumda, ki bu uzun zaman önceydi, o bizim stratejistimizdi."

"Aslında onunla çalışmaya 2003 yılında, takımın adı BAR Honda iken başladım. Sonrasında takım Brawn'a, geçti, ardından da Mercedes fabrika takımı oldu."

"James uzun yıllardır Formula 1'de. Çok büyük bir deneyime sahip ve sadece strateji alanında değil, mühendislik konularında da çok iyi. Dahası uzun süredir Toto Wolff ile birlikte çalışıyor."

"James'in Williams Racing'in başına geçmesinden çok memnunum. O harika bir adam, gerçekten çok çalışkan, kendini ve gücünü ortaya koyuyor. Eğer takım patronuysanız bunu yapmanız gerekiyor."

Jenson Button, Sky Sports F1 Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

"Kariyeri boyunca çok şey yaşadı, galibiyetleri de mağlubiyetleri de tattı. Yarışların nasıl kazanılacağını biliyor, çünkü uzun süre Mercedes gibi harika bir takımdaydı. Williams'ta nelerin değişmesi gerektiğini anlıyor."

"Ayrıca yarışlardan sonra, takımla yaptığı analiz toplantılarını yönetme şeklini de seviyorum. Diğer takım patronlarından farklı bir yaklaşımı var. Düşüncelerini paylaşmasının tüm takım için iyi olduğuna eminim ama Williams taraftarlarının da onu dinlemesi iyi oluyor çünkü neler olduğunu anlamalarına yardımcı oluyor."

"Bence birkaç yıl içinde Formula 1'deki güç dengesinde değişiklik göreceğiz. Williams'ın ön tarafla arasındaki farkı azaltacağına eminim. Bunun ne zaman olacağını söyleyemem ama önümüzdeki iki yıl içinde büyük bir ilerleme ve pozitif değişiklikler göreceğiz."

"Williams'ın bütçesi artık normal seviyelerde. Sadece sorunları anlayıp, belirli bir düzen getirmek gerekiyor."

"Her şeyden önce aerodinami ve rüzgar tünelinden bahsediyoruz. Şahsen daha şimdiden bazı olumlu ilerlemeler görebileceğimizi düşünüyorum fakat önümüzdeki yıllarda yapmamız gereken daha çok şey var."

"Aynı zamanda takımımızın doğru atmosfere sahip olması da çok önemli. Bu durum herkese neşe getirdi, bence artık herkes Williams'ın başarılı olacağına inanıyor."