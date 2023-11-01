Button, Williams takım patronu James Vowles’u övdü

James Vowles, Merdeces’te strateji şefi olarak geçirdiği yılların ardından ilk kez Williams’ta takım patronluğu görevine yükselmişti.

Vowles, Williams takım patronluğu görevini 2023 sezonunun başında Jost Capito’dan teslim almıştı. İngiliz mühendis, takımın istikrarının artmasıyla ve sakin tavrıyla kendini aklı başında bir lider olarak kanıtladı.

Williams takımının son yılları oldukça sıkıntılı geçmişti. Wiliams ailesinden takımı devralan Dorilton Capital, Vowles’un takım patronluğu ile birlikte Williams’ın kötü gidişatını durdurdu ve ileriye doğru adımlar attı.

Button, geçtiğimiz hafta sonu Meksika Grand Prix’sinde verdiği demeçte şunları söyledi: “Vowles inanılmaz biri ve takım yönetiminde büyük etki yarattı.”

“Vowles gerçekten çok iyi bir lider. Williams’ta büyük bir kafa karışıklığı mevcuttu, inancını kaybedenler çoğunluktaydı.”

“Şimdi ise Vowles’un liderliğinin fark yarattığı bir ekip var. Ayrıca sahip oldukları taraftar kitlesiyle iletişim kurmakta çok başarılı bir isim.”

“Bence şu an Formula 1 gridindeki en iyi takım patronlarından biri ve gelecekte daha da iyi olacak.”

Fotoğraf: Williams Logan Sargeant, Williams Racing FW45

Williams şu an takımlar şampiyonasında 28 puanla 7. sırada bulunuyor. Logan Sargeant’ın sezonun ilk puanını aldığı Amerika Grand Prix’sinde iki pilotla birden puan barajına giren takım ileriye doğru adım atmış gözüküyor.

2000 sezonunda çaylak olarak Williams’ta yarışan Button, Williams’ın ilerleme kaydettiğini görmekten keyif aldığını söyledi.

Özellikle de Vowles’un takıma liderlik etmesi ve takıma pozitif hava katmasından dolayı memnun olduğunu söyleyen Button, düşüncelerini şöyle açıkladı: “Hepimiz Williams gibi bir takımın iyi performans gösterdiğini görmek istiyoruz.”

“Son sezonlarda gerçekten zor zamanlar geçirdiler. Bu sezon ilerleme kaydettiklerini ve iki pilotlarının da puan aldığını görmek harika. Önlerinde iyi performans gösterip puanlar toplayacakları yarışlar da var.”

Williams’ın performansının sezon boyunca dalgalanması üzerine yorum yapan Button, bu iniş çıkışların pistlerin özelliklerinden dolayı kaynaklandığını şöyle açıkladı: “Williams aerodinamik açıdan büyük adım attı ancak artık gelecek sezon için çalışmalar yapmaya başladılar.”

“Bu performans dalgalanması pistlerin şekline göre de değişebiliyor. Araçları bazı pistlerde iyi, bazı pistlerde kötü performans gösteriyor. Bazen iyi olmadıkları pistlerde bile puan almayı başarıyorlar.”