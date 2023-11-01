Button, Williams takım patronu James Vowles’u övdü
2009 Formula 1 Dünya Şampiyonu Jenson Button, Williams Takım patronu James Vowles’a büyük övgüler yağdırdı ve onun ilk yılında büyük işler başardığını söyledi.
James Vowles, Merdeces’te strateji şefi olarak geçirdiği yılların ardından ilk kez Williams’ta takım patronluğu görevine yükselmişti.
Vowles, Williams takım patronluğu görevini 2023 sezonunun başında Jost Capito’dan teslim almıştı. İngiliz mühendis, takımın istikrarının artmasıyla ve sakin tavrıyla kendini aklı başında bir lider olarak kanıtladı.
Williams takımının son yılları oldukça sıkıntılı geçmişti. Wiliams ailesinden takımı devralan Dorilton Capital, Vowles’un takım patronluğu ile birlikte Williams’ın kötü gidişatını durdurdu ve ileriye doğru adımlar attı.
Button, geçtiğimiz hafta sonu Meksika Grand Prix’sinde verdiği demeçte şunları söyledi: “Vowles inanılmaz biri ve takım yönetiminde büyük etki yarattı.”
“Vowles gerçekten çok iyi bir lider. Williams’ta büyük bir kafa karışıklığı mevcuttu, inancını kaybedenler çoğunluktaydı.”
“Şimdi ise Vowles’un liderliğinin fark yarattığı bir ekip var. Ayrıca sahip oldukları taraftar kitlesiyle iletişim kurmakta çok başarılı bir isim.”
“Bence şu an Formula 1 gridindeki en iyi takım patronlarından biri ve gelecekte daha da iyi olacak.”
Fotoğraf: Williams
Logan Sargeant, Williams Racing FW45
Williams şu an takımlar şampiyonasında 28 puanla 7. sırada bulunuyor. Logan Sargeant’ın sezonun ilk puanını aldığı Amerika Grand Prix’sinde iki pilotla birden puan barajına giren takım ileriye doğru adım atmış gözüküyor.
2000 sezonunda çaylak olarak Williams’ta yarışan Button, Williams’ın ilerleme kaydettiğini görmekten keyif aldığını söyledi.
Özellikle de Vowles’un takıma liderlik etmesi ve takıma pozitif hava katmasından dolayı memnun olduğunu söyleyen Button, düşüncelerini şöyle açıkladı: “Hepimiz Williams gibi bir takımın iyi performans gösterdiğini görmek istiyoruz.”
“Son sezonlarda gerçekten zor zamanlar geçirdiler. Bu sezon ilerleme kaydettiklerini ve iki pilotlarının da puan aldığını görmek harika. Önlerinde iyi performans gösterip puanlar toplayacakları yarışlar da var.”
Williams’ın performansının sezon boyunca dalgalanması üzerine yorum yapan Button, bu iniş çıkışların pistlerin özelliklerinden dolayı kaynaklandığını şöyle açıkladı: “Williams aerodinamik açıdan büyük adım attı ancak artık gelecek sezon için çalışmalar yapmaya başladılar.”
“Bu performans dalgalanması pistlerin şekline göre de değişebiliyor. Araçları bazı pistlerde iyi, bazı pistlerde kötü performans gösteriyor. Bazen iyi olmadıkları pistlerde bile puan almayı başarıyorlar.”
Button: "Yarış, Verstappen için kolay olmayacak"
Button: "Yarış, Verstappen için kolay olmayacak" Button: "Yarış, Verstappen için kolay olmayacak"
Button, "zayıf takım arkadaşı" görüşü karşısında Verstappen'in kalitesini övdü
Button, "zayıf takım arkadaşı" görüşü karşısında Verstappen'in kalitesini övdü Button, "zayıf takım arkadaşı" görüşü karşısında Verstappen'in kalitesini övdü
Jenson Button, Petit Le Mans'ta yarışacak
Jenson Button, Petit Le Mans'ta yarışacak Jenson Button, Petit Le Mans'ta yarışacak
Williams, Meksika'daki "performans dalgalanmasına" açıklık getirdi
Williams, Meksika'daki "performans dalgalanmasına" açıklık getirdi Williams, Meksika'daki "performans dalgalanmasına" açıklık getirdi
Albon, silinen Q2 derecesinden ziyade performansları nedeniyle hayal kırıklığı yaşıyor
Albon, silinen Q2 derecesinden ziyade performansları nedeniyle hayal kırıklığı yaşıyor Albon, silinen Q2 derecesinden ziyade performansları nedeniyle hayal kırıklığı yaşıyor
Hulkenberg: “Ben de diskalifiye edilebilirdim”
Hulkenberg: “Ben de diskalifiye edilebilirdim” Hulkenberg: “Ben de diskalifiye edilebilirdim”
Son Haberler
Andretti: “F1 takımları bir avuç köylü olduğumuzu düşünüyor”
Andretti: “F1 takımları bir avuç köylü olduğumuzu düşünüyor” Andretti: “F1 takımları bir avuç köylü olduğumuzu düşünüyor”
Magnussen ulaşım sorunları nedeniyle perşembe günü Brezilya'ya gelemedi
Magnussen ulaşım sorunları nedeniyle perşembe günü Brezilya'ya gelemedi Magnussen ulaşım sorunları nedeniyle perşembe günü Brezilya'ya gelemedi
WEC Bahreyn: Toyota, yağmurun etkilediği antrenman seansında zirvede
WEC Bahreyn: Toyota, yağmurun etkilediği antrenman seansında zirvede WEC Bahreyn: Toyota, yağmurun etkilediği antrenman seansında zirvede
Alonso: "Red Bull söylentilerini çıkaranlar takipçi kasmaya çalışıyor"
Alonso: "Red Bull söylentilerini çıkaranlar takipçi kasmaya çalışıyor" Alonso: "Red Bull söylentilerini çıkaranlar takipçi kasmaya çalışıyor"
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar