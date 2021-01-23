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Formula 1 / Son dakika

Button: "Williams F1'in yeni sahipleri 'değişimden korkmuyorlar'"

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Button: "Williams F1'in yeni sahipleri 'değişimden korkmuyorlar'"
Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren: Memet Kağan Bilgili

Jenson Button, geçtiğimiz gün danışman olarak katıldığı Williams Formula 1 takımında yeni bir ‘optimizm’ olduğunu ve yeni sahiplerinin “değişimden korkmadıklarını” hissettiğini söyledi.

Williams Cuma günü 2009 F1 şampiyonu Button’ın, çok yıllık bir sözleşme imzalayarak takımda danışman rolü göreceğini duyurmuştu.

Button böylelikle 21 yıl önce birlikte Formula 1’e ilk ayak bastığı takıma geri dönmüş oldu.

Bu değişiklik, Ağustos ayında Williams’ı satın alan Amerikan yatırım fonu Dorilton Capital’ın üst yönetimi yenileme planının en son hamlesiydi.

Takımın satışı, Williams son 3 sezondur Formula 1 takımlar şampiyonasının en son sıralarından yükselemeyince gerçekleşmişti.

Button, Williams’ın yeni sahiplerinin takımın kaderini değiştirmek için farklı yaklaşımlar sergilemekten ve takım içindeki alışkanlıkları değiştirmekten korkmadıklarını söyledi.

Sky Sports F1’e konuşan Button, “Değişim göstermekten korkmadıklarını düşünüyorum.”

“Formula 1’de tüm takımların sürekli yaptığı bazı şeyler var: çalışma şekilleri ve bununla devam etmeleri gibi. Bunu değiştirmeye çalıştıklarını düşünüyorum, hatta sporu da biraz değiştirmeye çalışıyorlar.”

“Yeni şeyler denemekten korkmuyorlar fakat takımı yöneten kişiler çok tecrübeli. Çok iyi fikirlere sahipler ve kesinlikle takımda iyi bir atmosfer mevcut.”

“Bu takım birçok dünya şampiyonluğu kazandı. Elbette bir şeyler zamanla değişir ve insanlar gelip giderler, fakat takımın çekirdeği halen burada. Onlar dünya şampiyonları, birçok dünya şampiyonluğu kazandılar.”

“Onlarla birlikte çalışmak için sabırsızlanıyorum ve ne kadar yardım edebilirsem, etmeye çalışacağım. Herkesin tüm gücüyle asılması gereken bir durumdayız. Herkes %100’ünü vermeli.”

“Takım tutkulu olmalı, orada çalışan herkes de. Sadece bir iş olarak görülmemeli, spora duyulan tutku ve sevgi de olmalı. Sadece bu şekilde, yeniden ön sıralarda savaşabiliriz.”

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Button 2016 sezonunun sonunda F1 kariyerini sonlandırmış fakat sonraki sene tek seferliğine Fernando Alonso’nun yerine McLaren’la Monako’da yarışmıştı.

O günden beri Button spor araç yarışlarına odaklanmış durumda ve 2018’de SUPER GT şampiyonluğunu kazansa da, Sky TV’yle F1 yorumculuğuna devam ederek henüz spordan ayrılmamıştı.

Fakat Button, Williams’taki görevin 5 yıldan sonra seriye daha aktif ve ilgili bir şekilde dönemsini sağlayacağını düşünmüş.

Button, “Williams’a geri dönmek için mükemmel zaman olduğunu düşünüyorum, bu takım F1 kariyerime başladığımda bana birçok fırsat tanıdı.”

“Bana koltuğu verdiler, sene boyunca beni koruyup kolladılar ve benim için çok özel bir seneydi. Şu anda takıma dönmek için doğru zaman olduğunu hissediyorum ve onları tekrardan ön sıraya döndürmek için birlikte çalışmaktan heyecan duyuyorum.”

“Yeni bir optimizme sahipler. Gelecek için birçok olumlu değişiklik var. Böyle şeyler bir anda değişmez fakat şu anda doğru yolda gidiyorlar.”

“Sabırsızlıkla bekliyorum. Yeni bir meydan okuma ve buna kesinlikle hazırım.” dedi.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Jenson Button
Takımlar Williams
Editör Luke Smith

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