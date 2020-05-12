Button: "Vettel gibi bir yeteneğı kaybetmek üzücü olur"

Kariyeri boyunca dört dünya şampiyonluğu ve üç dünya ikinciliği elde eden Sebastian Vettel, 2020 yılının ardından Ferrari kariyerini noktalayacak.

Temmuz ayında 33 yaşına girecek olan Vettel'in elinde, Formula 1'de devam etmek için çok fazla seçenek bulunmuyor.

McLaren'ın Daniel Ricciardo ile anlaşmaya yakın olduğu dedikoduları dolaşıyor ve Vettel için en gerçekçi seçenek Renault gibi görünüyor.

Ancak bazı kaynaklar Vettel'in bir yıllığına emekli olabileceğini iddia ediyorlar.

Konu hakkında Twitter'dan bir açıklama yapan 2009 dünya şampiyonu Jenson Button, Vettel'in ayrılığının tüm spor için üzücü olacağını söyledi.

Button, "Bu elbette biraz sürpriz oldu. Seb'in sene sonunda kırmızı kapıdan neden çıkıp gideceğini sadece Vettel ve Binotto bilecek. Umarım Vettel devam etmek ister. Çünkü bu kadar yetenekli bir sürücüyü kaybetmek üzüntü verici olur." dedi.

Martin Brundle ise Vettel'in Renault'ya geçebileceğini düşünüyor.

"Resmi açıklamaya göre ayrılmasının sebebi para değil. Bu kesinlikle bu sezonun performansı ile alakalı olamaz. Bu yüzden bu karar, 2019’da yaşanan ağır sorunların getirdiği statü ve kontrol durumları sebebiyle olmuş olmalı."

"Tahminim Sainz Ferrari'ye, Ricciardo McLaren'a ve Vettel ya da Alonso Renault'ya gidecek. Eğer emekli olursa Sebastian'ı özleyeceğim. Kaliteli bir çocuk, kaliteli bir pilot. O bir şampiyon ve olgun bir adam."