Button: "Vettel doğru araçla, doğru yerde hâlâ harika"
Jenson Button, Sebastian Vettel'in Amerika Birleşik Devletleri Grand Prix'sinin son turunda Kevin Magnussen'e yaptığı "cesur" atağı atağı övdü ve hâlâ çok iyi bir pilot olduğunu söyledi.
Sebastian Vettel, 2022 sezonunun ardından kariyerine son noktayı koyacak fakat son yarışlarda harika performanslar sergiliyor.
Amerika'daki son yarışta yine güçlü bir performans sergileyen Alman pilot, farklı stratejiyle yarışı bir süre lider götürürken, pit stoplarda yapılan hata nedeniyle geriye düştü.
Sonrasında harika ataklar yapmayı başardı ve Fernando Alonso'nun cezasıyla sekizinci oldu.
Özellikle son turda Kevin Magnussen'e yaptığı atak, belki de sezonun en iyi atağıydı.
Eski F1 pilotu Jenson Button, taraftarlar tarafından arka arkaya ikinci kez günün pilotu seçilen Vettel'in bunu hak ettiğini söylüyor.
Eski F1 pilotu Sky Sports F1'e verdiği demeçte, "Sebastian doğru yerdeyse ve altında sevdiği bir araç varsa, hâlâ harika bir pilot."
Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
"Kevin'e yaptığı son atak şimdiye kadar gördüğüm en iyi hamlelerden biriydi. Bunu derken sadece bu Grand Prix'yi kastetmiyorum."
"Burası atak için çok cesur bir yer. Neresi olursa olsun, yüksek hızlı herhangi bir yerde F1 aracını dışardan geçmeye çalışmak korkutucudur."
"Çünkü içerideki pilot küçük bir hata yaparsa, sizi pist dışına iter ve yüksek hızda bariyerlere savrulursunuz."
"Gerçekten çok etkileyici bir hamleydi ve bundan ötürü de sanki bir yarış kazanmış gibi heyecanlıydı."
"Böyle bir atak yapmanın getirdiği adrenalin çok fazla." dedi.
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