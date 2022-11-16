Button: "Verstappen'in yapısı böyle"

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Max Verstappen, 2022 F1 şampiyonluğunu Japonya'da kazanırken, Amerika'da Red Bull'un şampiyonluğu garantilendi.

Takım o noktadan sorna Verstappen ile bir sezonda en çok yarış kazanma rekorunu kırdı ve geriye tek hedef kaldı: Sergio Perez'i şampiyona ikincisi yapmak.

Verstappen, son iki yılda Perez'den pek çok destek görse de, Interlagos'ta takım arkadaşının fazladan birkaç puan alabilmesi adına Meksikalı pilota yer vermeyi reddetti.

Hollandalı pilot, bunun için sebepleri olduğunu söylüyor ve Button bunun Red Bull'da ilk kez yaşanmadığına dikkat çekiyor.

Button, "Vettel de Red Bull'da tamamen aynıydı. Mark [Webber] Vettel ile takım arkadaşıyken, ona yola vermesi söylendi, o da zaman zaman bunu yaptı ve takıma yardımcı oldu."

"Sonra Vettel'den bunu yapması istendiğinde yapmadı, yani bu ilk kez olmuyor ve bugün Sebastian Vettel'i affettik değil mi? O sevimli bir adam, padoktaki en iyi adamlardan birisi."

"Şimdi de olanlar oldu fakat Max Verstappen'in yapısı böyle. Bence o iyi bir insan, gerçekten öyle, sadece o anın sıcağında, o adrenalin ve heyecanla her zaman doğru kararı vermek mümkün olmuyor."

"Harika bir yıl geçirdi, bu şampiyonluğu kazandı ve hata yapmadı. Hepimiz hata yaparız ve o da geçmişte birkaç hata yaptı ama bu yıl çok güçlü ve harika bir iş çıkardı, hem kendisine hem de takıma çok güvendi."

"Şimdi ise bu yarış yaşandı... Bu yarışı muhtemelen -hep- hatırlayacağız." dedi.