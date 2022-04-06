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Formula 1 Haberler

Button, Verstappen'in F1'in en iyisi olduğuna emin değil

Jenson Button, Max Verstappen'in doğuştan yetenekli olduğunu ancak Formula 1'in en iyisi olduğuna emin olmadığını söyledi.

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Button, Verstappen'in F1'in en iyisi olduğuna emin değil
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Verstappen, 2015 yılında sadece 17 yaşındayken F1'e geldiğinden bu yana açıkça yeteneğini gösterdi.

Ancak ilk sürücüler şampiyonluğunu alma fırsatı, Red Bull'un gridin önünde yarışacak bir araca sahip olduğunu kanıtladığı 2021 yılında geldi.

Verstappen, F1 tarihindeki en heyecanlı mücadelelerden birinin sonunda ilk kez dünya şampiyonu oldu.

2009 dünya şampiyonu Jenson Button, Verstappen'in griddeki en yetenekli sürücü olup olmadığı sorusuna, Hollandalı pilotun doğuştan yetenekli olduğunu ancak Formula 1 tarihindeki en yetenekli isim olduğunu rahatça söyleyemediğini anlattı.

Button, Sky Sports F1'e şunları anlattı: "Doğuştan yetenekli mi? Evet."

"En iyisi mi? Gelmiş geçmiş en iyisi mi veya şu anda F1'deki en iyi sürücü mü bilmiyorum."

"Lewis'e baktığınızda çok daha tecrübeli ve çok daha bütün bir sürücü olduğunu düşünüyorsunuz."

"Verstappen'in çok çalışması gerekiyor. En iyisini olduğunu düşünsen bile daha iyi olmak için hâlâ yapabileceğin şeyler var. Bu açıdan Michael Schumacher çok güçlüydü."

Max Verstappen, Red Bull Racing and his father Jos Verstappen

Max Verstappen, Red Bull Racing and his father Jos Verstappen

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Verstappen'in annesi Sophie Kumpen bir karting şampiyonu ve babası Jos Verstappen, Formula 1'de 100'ün üzerinde yarış yaptı.

Max'ın iki ebeveyni ile birden yarışmış olan Button, yarışın Verstappen'in "kanında" olduğunu söyledi.

Button, "Max'ın babası F1'de yarıştı. Babasına karşı yarıştım ve puan aldığım ilk finişim Brezilya'daki ikinci yarışımdı. O noktaya gelmek için babası Jos'u geçmek zorunda kaldım."

"Onu sinirlendirmek istemezsiniz. Kesinlikle biraz agresiflik vardı."

"İnanılmaz bir yetenekti, en iyi kart sürücülerinden biriydi ve büyük ihtimalle hâlâ öyle. Annesi Sophie ile kartingde takım arkadaşıydım."

"Bir profesyoneldi ve dünyanın en iyilerinden biriydi. Kesinlikle kanında var." dedi.

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