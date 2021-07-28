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Formula 1 / Britanya GP Haberler

Button, Verstappen ve Hamilton'ın "mertçe" savaşmasını umuyor

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Eski F1 dünya şampiyonu Jenson Button, son kazaya rağmen Max Verstappen ve Lewis Hamilton arasındaki savaşın mertçe devam etmesini umuyor.

Button, Verstappen ve Hamilton'ın "mertçe" savaşmasını umuyor

Max Verstappen ve Lewis Hamilton bu yıl sürücüler şampiyonasında birbirleriyle savaşıyorlar ve Britanya GP'ye kadar ikili arasındaki rekabet, oldukça saygılı gidiyordu.

Fakat Britanya GP'nin ilk turunda, Copse Virajı'nda temas yaşadılar ve Hollandalı pilot, burada ağır bir kaza yaptı.

Hamilton, yarışın ardından galibiyeti kıyasıya kutladı ve Britanya bayrağıyla taraftarları selamladı. O sırada Verstappen hastanedeydi ve bu yüzden İngiliz pilot, Red Bull tarafından epey tepki gördü.

Şimdi ikili arasındaki gerilim, oldukça artmış durumda ve 2009 dünya şampiyonu Jenson Button, ikili arasında çetin bir savaş yaşanmasını bekliyor.

Sky Sports'a konuşan Button, "Bundan sonra heyecan verici olacak, bu bizim için iyi bir şey ama onlar için iyi mi gerçekten bilmiyorum!"

"Duygular gerçekten çok yüksek. Bunlar şimdiye kadar Formula araçlarını kullanan en iyi sürücülerden ikisi ve önümüzdeki yarışlarda önemli bir savaş olacak." dedi.

Bununla birlikte Button, durumun kontrolden çıkmasından endişe ediyor ve bu nedenle Hamilton ve Verstappen'in bir araya gelerek, Silverstone olayını konuşmasını umuyor.

Bazı kaynaklara göre Hamilton, Britanya Grand Prix'sinin ardından Verstappen ile temasa geçti.

Button şöyle konuştu: "Sadece bu savaşın doğru şekilde yapılmasını ummamız gerekiyor. Umarım son yarışın ardından olanları konuşurlar çünkü sürücülerin ne olduğunu anlayıp birbirleriyle konuşmaları ve yollarına bu şekilde devam etmeleri önemli. O zaman olması gerektiği gibi mertçe savaşabilirler."

Sezonun bir sonraki yarışı, bu hafta sonu Macaristan'da yapılacak.

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