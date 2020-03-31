Button: "Verstappen şimdiye kadarki en iyi F1 pilotlarından birisi"

Sky Sports F1 tarafından gerçekleştirilen bir programda, üç analiste tüm zamanların F1 sürücüleri soruldu.

Martin Brundle ile Karun Chandhok Ayrton Senna ile Juan Manuel Fangio gibi şampiyon isimleri seçtiler.

Eski F1 dünya şampiyonu Jenson Button ise farklı bir yaklaşım tercih etti.

Button, "Sana altı pilot söyleyebilirim. Pisti onlarla paylaştım ve karşılaştırma yapmanın tek yolunun bu olduğunu düşünüyorum. Fangio ve Hamilton'ı bir araya getirmenin her zaman zor olduğunu düşünüyorum. İki arasında yıllar var. Bu yüzden aslında farklı bir spordan bahsediyoruz." dedi.

Button'ın seçtiği altı isimden beşi -Lewis Hamilton, Fernando Alonso, Sebastian Vettel, Mika Hakkinen ve Michael Schumacher- şampiyon olan isimlerdi.

İngiliz pilot, Verstappen'i de bu listeye ekledi.

Sonrasında da, "Max Verstappen'den bahsetmeliyim. Ona karşı uzun yıllar yarışmadım, ama Brezilya 2016'da olduğu gibi, tehlikeli koşullarda neler yaptığını gördüğünüz zaman, açıkçası tamamen farklı bir gezegende gibiydi. Araçla yaptığı şeyler şaşırtıcıydı. Evet, Max bu listede olmalı."

Button, Ferrari'de zor günler geçirse bile Sebastian Vettel'i listeden çıkarmadı.

"Sebastian arka arkaya dört dünya şampiyonluğu kazandı, bu özel bir şey."

"Şu anda güçlü bir takım arkadaşına karşı zorlanıyor, ama sanırım daha iyi bir sürücü haline gelecek."

"Bence daha güçlü geri dönecek. Muazzam bir yeteneği var ve bu yıl tekrar yarışmaya başladığımızda bunu göreceğimizi umuyorum..."