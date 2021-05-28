Button: "Verstappen henüz Hamilton kadar eksiksiz bir pilot değil"

Hamilton ve Verstappen şu anda 2021 şampiyonluğunu kazanabilmek adına kıyasıya bir rekabet içerisine girmiş durumdalar.

Monako Grand Prix'sini kazanan Verstappen, şampiyonada Hamilton'ın dört puan önünde ilk sıraya yerleşti.

Bakü bu yılki altıncı yarışı olacak ve Verstappen - Hamilton savaşının nasıl olacağı büyük merak konusu.

İkili arasındaki rekabet bu kadar yoğun olduğu için doğal olarak bu iki yıldız isim hakkında sezon boyunca karşılaştırmalar olacak gibi duruyor.

Eski F1 dünya şampiyonu ve Lewis Hamilton'ın eski takım arkadaşı Jenson Button, şu anda Hamilton'ın en komple F1 pilotu olduğunu söyledi.

Button, Planetf1'den Kevin Palmer ile yaptığı özel röportajda şunları söyledi: "Kazandığınızda emekli olmak zordur."

“Lewis'in bu yıl ekstra motive olduğunu düşünüyorum çünkü Max mücadelede ve o süper yetenekli biri. Çılgınca bir doğal yeteneği var."

"Lewis'in en komple sürücü olduğunu düşünüyorum ve doğal yeteneğin çalışarak kazandığınız bir şey değil, size verilen bir şey olduğunu unutmamak gerek."

“Benim için çok çalışan ve becerilerini geliştiren sürücü dünyanın en iyi sürücüsüdür ve Lewis'in becerilerini gerçekten geliştirdiğini ve bunları daha da iyi hale getirdiğini düşünüyorum. Şu anda yenilmesi gereken adam o, bence o dünyanın en iyisi."

"Max, doğal yeteneği sayesinde Lewis'e meydan okuyabiliyor, ama Lewis kadar komple ya da eksiksiz bir pilot değil."

"Şimdiye kadar hiç dünya şampiyonluğu kazanmadı ve tüm bu süreci hiç yaşamadı. Ayrıca Lewis'in deneyimine sahip değil. Lewis buraya yıllarını verdi, sürücü olarak gelişmek için çok fazla zaman harcadı."ifadelerini kullandı.