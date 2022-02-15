Button: “Takımların hakem kararlarına karışmaları yasaklanmalı"

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Geçen yıl Abu Dhabi'de yaşananların yankıları devam ederken, Jenson Button artık takımların hakemlerin kararlarına karışamaması gerektiğini söyledi.

Jenson Button, Sky Sports’a yaptığı açıklamada: “Eğer hiçbir değişkeni hesaba katmadan dinlerseniz (Red Bull’un Masi ile konuşmasını), telsiz mesajları sıkıntılı duruyor. Yarışın baş direktörünü manipüle ediyor gibi algılanabilir."

"Fakat gerçek bundan çok daha farklı. Bütün takımlar sadece her zaman yaptıkları gibi Michael Masi ile konuştular ve kendi isteklerini ortaya koydular."

"Ayrıca yarışın daha önceki turlarında Toto Wolff’te 'güvenlik aracı değil, sanal güvenlik aracı istiyoruz' gibi ifadeler kullandı."

"Takımlar her zaman kendi isteklerini ortaya koyarlar. Bu sporda işler her zaman böyle yürür.”

Button ayrıca, gelecekte yaşanabilecek benzer durumları engellemek için yarış direktörü ve takımlar arasındaki iletişimin yasaklanması gerektiğini düşünüyor.

“Belki de bir değişime ihtiyaç vardır, belki de takımların kendi düşüncelerini Masi’ye iletmemeleri gerekiyordur. Böylece Masi kendi kararlarını kendi verebilir. Yarıştan sonra istedikleri gibi gidip konuşabilirler, fakat yarış sırasında bu olmamalı."

"Nitekim yarış anında herkes duygusal davranabiliyor, bunun Masi için durumu zorlaştırdığını düşünüyorum. Bütün adrenalinin ortasında karar vermeye çalışıyor ve vereceği kararları bekleyen binlerce insan da cabası."

"Hakemlerin kural kitabına bağlı kalarak kendi aralarında karar almaları çok daha sağlıklı.”

Çeviri: Altay Gök