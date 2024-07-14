Prime'a abone ol

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye Türkİye
Formula 1 Macaristan GP

Button: "Takımlar genç sürücülerin kariyerini mahvetmemeye özen göstermeli"

2009 F1 şampiyonu Jenson Button, erken fırsatların genç sürücüler için değerli olduğunu fakat kariyerlerinin "mahvolma" riskini doğurduğunu düşünüyor.

Ezel Tan
Former World Champion Jenson Button

Former World Champion Jenson Button

Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

Bu yıl 2023 ile aynı isimler gridde olsa da, gelecek yıl durum değişecek ve gridde pek çok değişiklik yaşanacak.

Bir yandan da genç sürücüler F1'e giriyor ve bunlardan birisinin de Andrea Kimi Antonelli olacağı düşünülüyor.

Oliver Bearman da hesaba katıldığında, griddeki gençlerin sayısı iyice artacak.

Jenson Button genç yaşta Formula 1 ile tanışmanın nasıl bir his olduğunu çok iyi biliyor, zira 20 yaşında F1'e adım atmıştı

Button bu konuda şöyle dedi: "Martin Brundle'ın Formula 1 için çok genç olduğumu söylediğini hatırlıyorum fakat bir bakıma haklıydı."

"O zamana kadar bu tür bir araçla neredeyse hiç test yapmamıştım."

"Melbourne'deki antrenman seansında kaza yaptığım zaman tek duyduğum 'Gördünüz mü, size söylemiştik' oldu. Fakat motor patlamadan  önce altıncı sıradaydım, yani orada puan kazanabilirdim."

Button, genç sürücüler için bu fırsatları sonuna kadar destekliyor fakat onları doğru yönlendirmeleri gerektiğini düşünüyor.

"İlk yarışıma çok erken çıktığımı düşünmüyorum çünkü elinize geçen her fırsatı değerlendirmeniz gerektiğini düşünürüm."

"Bu özellikle 17, 18 ya da 19 yaşındaki çocuklar için geçerli. Bu tür şeylere asla 'hayır' diyemezsiniz!"

"Ancak takımlar, bu yaştaki genç yeteneklere şans vererek kariyerlerine ne yaptıklarını gerçekten düşünmeye başlamalı. Eğer bu sürücüler aniden parlarsa, yanlış bir şey yok, ancak bu sporda omuzlarına binen tüm baskı yüzünden tüm kariyerlerini mahvetme ihtimalleri var."

"Sürücüler ve takımlar bunu dengelemeli. Bu konuda gerçekten dikkatli olmalılar."

Andrea Kimi Antonelli, Prema Racing

Andrea Kimi Antonelli, Prema Racing

Fotoğraf: Prema Powerteam

Motorsport topluluğunun bir parçası olun

Yorumlara katılın

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

Önceki haber Zhou: "Hepimiz Sainz'ın kararını bekliyoruz"
Sonraki haber Permane: "Alpine beni niye gönderdiğini söylemedi"

Öne Çıkan Yorumlar

Daha fazlası
Ezel Tan
Clarkson: "Hulkenberg, Sauber anlaşmasını çok erken imzaladı"

Clarkson: "Hulkenberg, Sauber anlaşmasını çok erken imzaladı"

Formula 1
Macaristan GP
Clarkson: "Hulkenberg, Sauber anlaşmasını çok erken imzaladı"
Mike Krack, Sauber'e mi geçecek?

Mike Krack, Sauber'e mi geçecek?

Formula 1
Macaristan GP
Mike Krack, Sauber'e mi geçecek?
Marko: "Hamilton'ın Ferrari'ye gelişi Formula 1 için iyi bir haber"

Marko: "Hamilton'ın Ferrari'ye gelişi Formula 1 için iyi bir haber"

Formula 1
Macaristan GP
Marko: "Hamilton'ın Ferrari'ye gelişi Formula 1 için iyi bir haber"

Son Haberler

Red Bull, eski Mercedes ve yeni Aston Martin şefi Andy Cowell'ı işe almaya çalıştı mı?

Red Bull, eski Mercedes ve yeni Aston Martin şefi Andy Cowell'ı işe almaya çalıştı mı?

F1 Formula 1
Red Bull, eski Mercedes ve yeni Aston Martin şefi Andy Cowell'ı işe almaya çalıştı mı?
Bulega: "Toprak'la başa çıkmak imkansızdı, o kendi klasmanındaydı"

Bulega: "Toprak'la başa çıkmak imkansızdı, o kendi klasmanındaydı"

SBK World Superbike
Donington
Bulega: "Toprak'la başa çıkmak imkansızdı, o kendi klasmanındaydı"
VR46, Ducati'nin 2025'te fabrika motosikletlerini azaltma kararına "katılmıyor"

VR46, Ducati'nin 2025'te fabrika motosikletlerini azaltma kararına "katılmıyor"

MGP MotoGP
VR46, Ducati'nin 2025'te fabrika motosikletlerini azaltma kararına "katılmıyor"
Krack: "Aston Martin içerisindeki atmosfer 'mükemmel' değil"

Krack: "Aston Martin içerisindeki atmosfer 'mükemmel' değil"

F1 Formula 1
Krack: "Aston Martin içerisindeki atmosfer 'mükemmel' değil"

Prime

Prime içeriğini keşfedin
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Jonathan Noble
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Kevin Turner
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Lawrence Barretto
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Ben Anderson
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Daha fazlasını görüntüle

İletişim

© 2024 Motorsport Network. Tüm hakları saklıdır.

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye Türkİye