Button: "Takımlar genç sürücülerin kariyerini mahvetmemeye özen göstermeli"

Bu yıl 2023 ile aynı isimler gridde olsa da, gelecek yıl durum değişecek ve gridde pek çok değişiklik yaşanacak.

Bir yandan da genç sürücüler F1'e giriyor ve bunlardan birisinin de Andrea Kimi Antonelli olacağı düşünülüyor.

Oliver Bearman da hesaba katıldığında, griddeki gençlerin sayısı iyice artacak.

Jenson Button genç yaşta Formula 1 ile tanışmanın nasıl bir his olduğunu çok iyi biliyor, zira 20 yaşında F1'e adım atmıştı

Button bu konuda şöyle dedi: "Martin Brundle'ın Formula 1 için çok genç olduğumu söylediğini hatırlıyorum fakat bir bakıma haklıydı."

"O zamana kadar bu tür bir araçla neredeyse hiç test yapmamıştım."

"Melbourne'deki antrenman seansında kaza yaptığım zaman tek duyduğum 'Gördünüz mü, size söylemiştik' oldu. Fakat motor patlamadan önce altıncı sıradaydım, yani orada puan kazanabilirdim."

Button, genç sürücüler için bu fırsatları sonuna kadar destekliyor fakat onları doğru yönlendirmeleri gerektiğini düşünüyor.

"İlk yarışıma çok erken çıktığımı düşünmüyorum çünkü elinize geçen her fırsatı değerlendirmeniz gerektiğini düşünürüm."

"Bu özellikle 17, 18 ya da 19 yaşındaki çocuklar için geçerli. Bu tür şeylere asla 'hayır' diyemezsiniz!"

"Ancak takımlar, bu yaştaki genç yeteneklere şans vererek kariyerlerine ne yaptıklarını gerçekten düşünmeye başlamalı. Eğer bu sürücüler aniden parlarsa, yanlış bir şey yok, ancak bu sporda omuzlarına binen tüm baskı yüzünden tüm kariyerlerini mahvetme ihtimalleri var."

"Sürücüler ve takımlar bunu dengelemeli. Bu konuda gerçekten dikkatli olmalılar."