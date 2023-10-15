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Formula 1 Haberler

Button: "Sürücüler seslerini yükseltene kadar sorunlar değişmeyecek"

Jenson Button, Formula 1 pilotlarının Katar Grand Prix'sinde görülen problemlerin tekrarlanmamasını önlemek için "seslerini yükseltmeleri gerektiğini söyledi.

Charles Bradley
Ekleyen:
Yardımcı Editör:
Ezel Tan
, Editör
Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, Oscar Piastri, McLaren MCL60, Lando Norris, McLaren MCL60

Aşırı sıcak ve nemli geçen Katar GP'nin sürücüleri etkilemesi sonrası FIA, resmen harekete geçeceğini duyurmuştu.

Losail'deki yarış belki de son yılların en zorlayıcı yarışıydı. Logan Sargeant sıcak çarpması nedeniyle  yarışı bırakmak zorunda kalırken, Esteban Ocon yarış içinde rahatsızlandı ve Lance Stroll de birkaç kez bilincini kaybetti.

Button bizzat Katar'da değildi ama pistin yüksek hızlı doğasının sürücülerin karşılaştığı sorunlarda rol oynadığını dile getirdi.

Button, "Havanın ne kadar sıcak olduğunu bilmiyorum ama Katar'daki en büyük sorunlardan biri, bu çocukların pistin her yerinde yüksek G kuvvetlerine maruz kalmaları."

"Sıcaklık evet, bir faktör ama geçmişte çok sıcak yarışlar yaptık."

"Bence onlar için en büyük sorun, vücutlarının bu kadar uzun süre yüksek yanal G kuvvetlerine maruz kalması, ki bu yüzden nefes alamıyorsunuz."

"Oksijenleri kana karışmıyor, dolayısıyla en büyük sorun bu." dedi.

Jenson Button

Jenson Button

Photo by: JEP / Motorsport Images

Button, kokpit sıcaklığını düzenlemek için araç açısından ne yapılabileceği sorusuna, "Klima dışında hiçbir şey yapamazsınız, ki açık kokpitli bir araçta bunu hiç duymamışsınızdır."

"IndyCar'ın kapalı kokpiti var. O araçlar da çok sıcak ve hidrolik direksiyonları yok, bu yüzden onların da zarar gördüğünü biliyorum. Ancak bir F1 aracının maruz kaldığı G kuvvetlerini çekmiyorlar."

"Austin'de NASCAR ile yarıştığımda neredeyse yarışı bırakacaktım. Ekibe 'Bunu daha fazla yapamayacağım' dedim - çok sıcaktı. Yani farklı araçların ısı ile ilgili farklı sorunları var."

"Sürücüler seslerini yükseltene kadar bu durum değişmeyecek."

"Malezya'dayken F1 yarışında su şişem kırıldığında büyük sorunlar yaşadığımı hatırlıyorum. Titremeye başlıyorsunuz ve sonra görüşünüzü kaybediyorsunuz."

"Sonra tehlikeli bir hal alıyor, yani ne kadar kötü olabileceğini hissettim." cevabını verdi.

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