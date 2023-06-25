Button: "Stroll zorlanıyor çünkü yanında Alonso var"

Lance Stroll son yıllarda Sergio Perez, Sebastian Vettel ve son olarak Fernando Alonso gibi önemli isimlerle yarıştı.

Fakat bu yıl özellikle Alonso karşısındaki performansı epey yetersiz göründü.

Alonso, ilk sekiz yarışta 6 podyum alırken, Stroll dördüncülükten öteye gidemedi ve bazı hafta sonları tempo olarak çok gerideydi.

Eski F1 dünya şampiyonu Jenson Button'a göre Stroll'ün performansını etkileyen iki şey var; Birincisi sakatlığı, ikincisi Alonso'nun takım arkadaşı olması.

Button şöyle konuştu: "Sadece bir tane iyi yarışı vardı, o da Barselona'ydı."

"İspanya dışında tüm yarışlar Lance için çok zordu."

"Bunun belli sebepleri var. Öncelikle sakatlığından ötürü acı çekiyor. Bir diğer sebep de yanında Fernando Alonso var."

"Fernando araçta olduğu her saniye oyunun içerisinde kalıyor, bu yüzden Stroll için durum hep çok zor olacak."

Stroll bu sezonki sekiz yarışın yedisini Alonso'nun arkasında bitirdi.

Kanadalı pilot şampiyonada 37 puanla sekizinci sırada yer alırken, Alonso 117 puanla üçüncü sırada yer alıyor.