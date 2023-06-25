Button: "Stroll zorlanıyor çünkü yanında Alonso var"
Jenson Button'a göre Lance Stroll'ü kötü gösteren şeylerden birisi de Fernando Alonso ile yarışıyor olması.
Lance Stroll son yıllarda Sergio Perez, Sebastian Vettel ve son olarak Fernando Alonso gibi önemli isimlerle yarıştı.
Fakat bu yıl özellikle Alonso karşısındaki performansı epey yetersiz göründü.
Alonso, ilk sekiz yarışta 6 podyum alırken, Stroll dördüncülükten öteye gidemedi ve bazı hafta sonları tempo olarak çok gerideydi.
Eski F1 dünya şampiyonu Jenson Button'a göre Stroll'ün performansını etkileyen iki şey var; Birincisi sakatlığı, ikincisi Alonso'nun takım arkadaşı olması.
Button şöyle konuştu: "Sadece bir tane iyi yarışı vardı, o da Barselona'ydı."
"İspanya dışında tüm yarışlar Lance için çok zordu."
"Bunun belli sebepleri var. Öncelikle sakatlığından ötürü acı çekiyor. Bir diğer sebep de yanında Fernando Alonso var."
"Fernando araçta olduğu her saniye oyunun içerisinde kalıyor, bu yüzden Stroll için durum hep çok zor olacak."
Stroll bu sezonki sekiz yarışın yedisini Alonso'nun arkasında bitirdi.
Kanadalı pilot şampiyonada 37 puanla sekizinci sırada yer alırken, Alonso 117 puanla üçüncü sırada yer alıyor.
Son Haberler
Mercedes, Marko'nun Mick Schumacher yorumlarından rahatsız
Mercedes, Marko'nun Mick Schumacher yorumlarından rahatsız Mercedes, Marko'nun Mick Schumacher yorumlarından rahatsız
Horner: "Perez'e destek olacağız"
Horner: "Perez'e destek olacağız" Horner: "Perez'e destek olacağız"
Maffei: "F1'i satmak isteseydik, 20 milyar dolardan çok daha fazlasını isterdik"
Maffei: "F1'i satmak isteseydik, 20 milyar dolardan çok daha fazlasını isterdik" Maffei: "F1'i satmak isteseydik, 20 milyar dolardan çok daha fazlasını isterdik"
DS Penske, tarayıcı konusuna açıklık getirdi
DS Penske, tarayıcı konusuna açıklık getirdi DS Penske, tarayıcı konusuna açıklık getirdi
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?
Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi? Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?
Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?
Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu? Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?
Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası
Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası
Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası
Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.