Kayıt Ol
Önceki / Ocon, Verstappen ile şampiyonluk için çekişebileceğine inanıyor
Formula 1 / Kanada GP Haberler

Button: "Stroll zorlanıyor çünkü yanında Alonso var"

Jenson Button'a göre Lance Stroll'ü kötü gösteren şeylerden birisi de Fernando Alonso ile yarışıyor olması.

Ekleyen:
Lance Stroll, Aston Martin F1 Team

Lance Stroll son yıllarda Sergio Perez, Sebastian Vettel ve son olarak Fernando Alonso gibi önemli isimlerle yarıştı.

Fakat bu yıl özellikle Alonso karşısındaki performansı epey yetersiz göründü.

Alonso, ilk sekiz yarışta 6 podyum alırken, Stroll dördüncülükten öteye gidemedi ve bazı hafta sonları tempo olarak çok gerideydi. 

Eski F1 dünya şampiyonu Jenson Button'a göre Stroll'ün performansını etkileyen iki şey var; Birincisi sakatlığı, ikincisi Alonso'nun takım arkadaşı olması.

Button şöyle konuştu: "Sadece bir tane iyi yarışı vardı, o da Barselona'ydı."

"İspanya dışında tüm yarışlar Lance için çok zordu."

"Bunun belli sebepleri var. Öncelikle sakatlığından ötürü acı çekiyor. Bir diğer sebep de yanında Fernando Alonso var."

"Fernando araçta olduğu her saniye oyunun içerisinde kalıyor, bu yüzden Stroll için durum hep çok zor olacak."

Stroll bu sezonki sekiz yarışın yedisini Alonso'nun arkasında bitirdi.

Kanadalı pilot şampiyonada 37 puanla sekizinci sırada yer alırken, Alonso 117 puanla üçüncü sırada yer alıyor.

paylaşım
yorumlar

Ocon, Verstappen ile şampiyonluk için çekişebileceğine inanıyor
Daha fazlası
Ezel Tan
Horner: "Perez'e destek olacağız"

Horner: "Perez'e destek olacağız"

Formula 1
Kanada GP

Horner: "Perez'e destek olacağız" Horner: "Perez'e destek olacağız"

Alonso: "Stroll'ün ihtiyaç duyduğu tek şey tutarlılık"

Alonso: "Stroll'ün ihtiyaç duyduğu tek şey tutarlılık"

Formula 1
Kanada GP

Alonso: "Stroll'ün ihtiyaç duyduğu tek şey tutarlılık" Alonso: "Stroll'ün ihtiyaç duyduğu tek şey tutarlılık"

Mercedes ve Hamilton yeni kontrat konusunda hâlâ anlaşamadı mı?

Mercedes ve Hamilton yeni kontrat konusunda hâlâ anlaşamadı mı?

Formula 1
Kanada GP

Mercedes ve Hamilton yeni kontrat konusunda hâlâ anlaşamadı mı? Mercedes ve Hamilton yeni kontrat konusunda hâlâ anlaşamadı mı?

Son Haberler

Mercedes, Marko'nun Mick Schumacher yorumlarından rahatsız

Mercedes, Marko'nun Mick Schumacher yorumlarından rahatsız

F1 Formula 1

Mercedes, Marko'nun Mick Schumacher yorumlarından rahatsız Mercedes, Marko'nun Mick Schumacher yorumlarından rahatsız

Horner: "Perez'e destek olacağız"

Horner: "Perez'e destek olacağız"

F1 Formula 1
Kanada GP

Horner: "Perez'e destek olacağız" Horner: "Perez'e destek olacağız"

Maffei: "F1'i satmak isteseydik, 20 milyar dolardan çok daha fazlasını isterdik"

Maffei: "F1'i satmak isteseydik, 20 milyar dolardan çok daha fazlasını isterdik"

F1 Formula 1
Kanada GP

Maffei: "F1'i satmak isteseydik, 20 milyar dolardan çok daha fazlasını isterdik" Maffei: "F1'i satmak isteseydik, 20 milyar dolardan çok daha fazlasını isterdik"

DS Penske, tarayıcı konusuna açıklık getirdi

DS Penske, tarayıcı konusuna açıklık getirdi

FE Formula E
Portland

DS Penske, tarayıcı konusuna açıklık getirdi DS Penske, tarayıcı konusuna açıklık getirdi

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Jonathan Noble

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Kevin Turner

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Lawrence Barretto

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ben Anderson

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Prime
Prime
Formula 1
Gary Anderson

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi? Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Lawrence Barretto

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu? Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Prime
Prime
Formula 1
Ben Anderson

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Prime
Prime
Formula 1
Jonathan Noble

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Mail listesine üye ol
Sosyal
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Kayıt Ol