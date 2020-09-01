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Formula 1 / Son dakika

Button: "Stroll, Formula 1'de yarışmayı %100 hak ediyor"

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Button: "Stroll, Formula 1'de yarışmayı %100 hak ediyor"
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Jenson Button, Lance Stroll'a karşı sempati duyduğunu ve genç sürücünün Formula 1'de yarışmayı %100 hak ettiğini söyledi.

Stroll 2017'den bu yana Formula 1'de mücadele ediyor. İlk yıllarında Williams adına yarışan Kanadalı sürücü, 2019'dan bu yana babasının sahibi olduğu Racing Point'te mücadele ediyor.

Stroll, geçen sene deneyimli takım arkadaşı Sergio Perez'e karşı ayak uydurmakta zorlansa da, bu sene daha güçlü bir sezon geçiriyor ve şampiyonada 5. sırada. 

Racing Point'in gelecek sene için Sebastian Vettel'le görüştüğü ve görüşmelerin başarıyla sonuçlanması halinde Perez'in takımdan ayrılması bekleniyor.

Fast Lance Podcast'e konuşan Button, "Lance için gerçekten üzülüyorum çünkü kolay bir durumda değil."

"İnsanların kendisi hakkında ne düşündüklerini biliyor. O, babasının kendisine bir takım aldığı yetenekli bir pilot."

"Onun şanslı olduğunu söyleyebilirsiniz ancak bana göre o sadece şanslı değil."

"Ona üzülüyorum çünkü üzerinde çok fazla baskı var. Herkes onun babası sayesinde Formula 1'de olduğunu düşünüyor."

"Ancak o Formula 1'e gelirken birçok şey başardı ve her şeyde kazandı. Bazı harika sürüşleri ve sonuçları oldu. Barcelona'da Checo'yu yendi ve dördüncü oldu. Birçok zaman harika iş çıkardı."

"İstikrarlı olmayabilir. Yaptığı işten keyif alıp almadığını bilmiyorum.  Lance adına konuşmak zor ancak Formula 1'de olmayı %100 hak ediyor." 

"Diğerlerinden daha fazla fırsata sahip oldu mu? Evet, ancak bu onun üzerinde çok fazla baskıya neden oluyor. Bu yüzden ona karşı adil olmalıyız." dedi.

 

Button ayrıca eski takım arkadaşı Sergio Perez'i de övdü.

Button, "Onunla takım arkadaşıyken, en istikrarlı isim değildi. Ancak bazı yarışlarda, mesela Bahreyn'de çok hızlıydı."

"Neden o kadar hızlı olduğunu biliyor muydu bilmiyorum. Ancak Şanghay gibi ön tarafın kısıtlı olduğu diğer pistler stiline uymadığında yavaş kalıyordu ve bundan zarar görüyordu."

"Çok sıra dışı bir sürüş stili vardı. Bu stil bazı pistlere uyuyordu. Hâlâ öyle mi bilmiyorum ancak o gerçekten hızlı, savaşçı ve pilot olarak gelişmiş, yeteneklerinden emin birisi. O, sezonun uzun sürdüğünü bilen, büyük resmi gören bir pilot."

"Bunu Avusturya'da gördük. Bazı pilotların atakları karşısında hızlı pes etti ancak bunu yapmak doğru olan şeydi. Puanları düşünüyordu." dedi.

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Editör Abdullah Çelik

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