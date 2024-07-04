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Formula 1 Britanya GP

Button: "Silverstone'da bence Lando Norris kazanacak"

Eski Formula 1 pilotu Jenson Button, bu hafta sonu Silverstone'da Lando Norris zaferi görmeyi bekliyor.

Ezel Tan
Lando Norris, McLaren F1 Team, arrives in Parc Ferme after Qualifying

Lando Norris, McLaren F1 Team, arrives in Parc Ferme after Qualifying

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Jenson Button, Max Verstappen ve Lando Norris arasında yaşanan son olayı analiz ederken üç kez dünya şampiyonu pilotun daha sert bir şekilde cezalandırılmaması gerektiğine inanıyor.

Button, Silverstone'da podyumun tepesinde Lando Norris'in olabileceğini de ekliyor.

2009 dünya şampiyonu şöyle dedi: "Britanya yarışları her zaman muhteşem geçiyor fakat Avusturya'da olanlardan sonra konuşulacak çok konu var."

"Şahsen o yarışı izlemekten keyif aldım, çünkü pistteki mücadele gerçekçi olmayacak kadar iyiydi."

"Max ve Lando arasındaki düello uzun süre analiz edilecek ve uzun süre hatırlanacak. Umarım bu iki sürücü birbirlerine karşı şampiyonluk savaşı verebilir."

"Max'in davranışını, frenleme sırasında vites değiştirmesini ve daha sert bir cezayı hak edip etmediğini tartışabiliriz. Bu muğlak bir soru ama kendi bakış açıma göre daha ağır bir cezayı hak etmedi."

"Sanırım Max fren yaptığında biraz sola kaydı ama bu bazen olabiliyor. Max, Lando orada olduğu için sola doğru hareket etti. Sorun buydu ve Max 10 saniye ceza aldı."

"Ancak Lando da sola doğru daha fazla hareket edebilirdi, pistte yeterli yer vardı ve o zaman Verstappen'in aracıyla temastan kaçınabilirdi."

"Bir yıl önce Avusturya'da aynı virajda benzer bir şey olmuştu. Orada Carlos şimdi Max'in yaptığı gibi sola doğru hareket etmişti, Max de onu takip ederek hafifçe sola kaymıştı. Bu da olayı önlemişti."

"Tüm bunlar pistteki sert mücadelenin örnekleri, ancak bazen bir şeyler ters gidebiliyor ve sonra bunu uzun süre tartışıyoruz, ancak konuşacak bir şeyimiz olması harika!"

"Özellikle önümüzdeki yıllarda bu iki sürücü arasındaki rekabet devam edecek. Bence Silverstone'da zafer için mücadele edecekler. Banag öre bu sefer şampanyayı kazanan Lando olacak!

Jenson Button, Williams FW14B

Jenson Button, Williams FW14B

Fotoğraf: Williams

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