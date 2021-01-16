Button, Schumacher'in performansını görmek için sabırsızlanıyor

Haas, 2021 için tamamen yeni bir sürücü kadrosuna sahip olmayı tercih etti ve Romain Grosjean/Kevin Magnussen'le yollarını ayırırken, yerlerine Mick Schumacher/Nikita Mazepin'i getirmeyi tercih etti.

Yedi kez dünya şampiyonu Michael Schumacher'in oğlu Mick, Ferrari Sürücü Akademisi bünyesinde yer alıyor ve 2020 Formula 2 şampiyonluğunu kazanmasının ardından Haas'ın F1 koltuğuna geçen isim oldu.

Schumacher'in ortaya koyacağı performansın nasıl olacağı merak ediliyor ve eski F1 dünya şampiyonu Button, Schumacher hakkında umut dolu sözler söyledi.

PlanetF1'e konuşan Button, "Mick'in Formula 1'de olması güzel bir haber ve gerçekten iyi bir çocuğa benziyor. Ek olarak çok çalışkan biri gibi duruyor ve nasıl bir iş yapacağını görmek için sabırsızlanıyorum."

"Çok fazla olumsuz baskıya sahip olan ilginç bir takım arkadaşına sahip olacak. Ancak bence Mick onun tam tersi ve bu yüzden parlayacağını düşünüyorum." dedi.

Mick, bir Schumacher soyadına sahip olduğu için, motor sporlarında yarışmaya başladığı ilk günden bu yana büyük baskı altındaydı.

Button, "Haas pilotu olduğunu öğrendiği anın onun için oldukça duygusal olduğunu tahmin ediyorum."

"Yarışırken, kaskınızın vizörünü kapatıyorsunuz ve geriye sadece siz, aracınız ve pist kalıyor. Ancak babası hakkında çok duygusal düşünceleri olmalı."

"Eminim o anla ilgili onunla konuşmayı isterdi. Ne yazık ki bunun şu an için mümkün olduğunu sanmıyorum." dedi.