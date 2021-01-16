Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki Sonraki
Formula 1 / Son dakika

Button, Schumacher'in performansını görmek için sabırsızlanıyor

paylaşım
yorumlar
Button, Schumacher'in performansını görmek için sabırsızlanıyor
Ekleyen:
, Editör

Eski F1 dünya şampiyonu Jenson Button, Mick Schumacher hakkında olumlu sözler söylerken, ortaya koyacağı performansı görmeyi sabırsızlıkla beklediğini dile getirdi.

Haas, 2021 için tamamen yeni bir sürücü kadrosuna sahip olmayı tercih etti ve Romain Grosjean/Kevin Magnussen'le yollarını ayırırken, yerlerine Mick Schumacher/Nikita Mazepin'i getirmeyi tercih etti.

Yedi kez dünya şampiyonu Michael Schumacher'in oğlu Mick, Ferrari Sürücü Akademisi bünyesinde yer alıyor ve 2020 Formula 2 şampiyonluğunu kazanmasının ardından Haas'ın F1 koltuğuna geçen isim oldu.

Schumacher'in ortaya koyacağı performansın nasıl olacağı merak ediliyor ve eski F1 dünya şampiyonu Button, Schumacher hakkında umut dolu sözler söyledi.

PlanetF1'e konuşan Button, "Mick'in Formula 1'de olması güzel bir haber ve gerçekten iyi bir çocuğa benziyor. Ek olarak çok çalışkan biri gibi duruyor ve nasıl bir iş yapacağını görmek için sabırsızlanıyorum."

"Çok fazla olumsuz baskıya sahip olan ilginç bir takım arkadaşına sahip olacak. Ancak bence Mick onun tam tersi ve bu yüzden parlayacağını düşünüyorum." dedi.

Mick, bir Schumacher soyadına sahip olduğu için, motor sporlarında yarışmaya başladığı ilk günden bu yana büyük baskı altındaydı.

Button, "Haas pilotu olduğunu öğrendiği anın onun için oldukça duygusal olduğunu tahmin ediyorum."

"Yarışırken, kaskınızın vizörünü kapatıyorsunuz ve geriye sadece siz, aracınız ve pist kalıyor. Ancak babası hakkında çok duygusal düşünceleri olmalı."

"Eminim o anla ilgili onunla konuşmayı isterdi. Ne yazık ki bunun şu an için mümkün olduğunu sanmıyorum." dedi.

Verstappen: "V6 motorlar gelmeseydi, Red Bull da Mercedes kadar baskın olurdu"

Önceki haber

Verstappen: "V6 motorlar gelmeseydi, Red Bull da Mercedes kadar baskın olurdu"

Sonraki haber

Portekiz GP'siyle ilgili kararın "Şubat sonunda" verilmesi bekleniyor

Portekiz GP'siyle ilgili kararın "Şubat sonunda" verilmesi bekleniyor
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

Çok Okunanlar Bugün

Formula 1, 2021'de üç yarışı iptal edebilir
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Formula 1, 2021'de üç yarışı iptal edebilir

Verstappen: "V6 motorlar gelmeseydi, Red Bull da Mercedes kadar baskın olurdu"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Verstappen: "V6 motorlar gelmeseydi, Red Bull da Mercedes kadar baskın olurdu"

Barcelona, 10. virajı değiştirme çalışmalarına başladı
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Barcelona, 10. virajı değiştirme çalışmalarına başladı

Button, Schumacher'in performansını görmek için sabırsızlanıyor
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Button, Schumacher'in performansını görmek için sabırsızlanıyor

Bottas: "Hamilton'a Rosberg'in yaptığı gibi akıl oyunları oynamayacağım"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Bottas: "Hamilton'a Rosberg'in yaptığı gibi akıl oyunları oynamayacağım"

2021 Formula 1 takvimi onaylandı, 23 yarış olacağı kesinleşti!
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

2021 Formula 1 takvimi onaylandı, 23 yarış olacağı kesinleşti!

Portekiz GP'siyle ilgili kararın "Şubat sonunda" verilmesi bekleniyor
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Portekiz GP'siyle ilgili kararın "Şubat sonunda" verilmesi bekleniyor

Norris: "Sainz'la rekabetin ve dostluğun mükemmel birleşimine sahiptik"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Norris: "Sainz'la rekabetin ve dostluğun mükemmel birleşimine sahiptik"

Son Haberler

Portekiz GP'siyle ilgili kararın "Şubat sonunda" verilmesi bekleniyor
F1 Formula 1 / Son dakika

Portekiz GP'siyle ilgili kararın "Şubat sonunda" verilmesi bekleniyor

Button, Schumacher'in performansını görmek için sabırsızlanıyor
F1 Formula 1 / Son dakika

Button, Schumacher'in performansını görmek için sabırsızlanıyor

Verstappen: "V6 motorlar gelmeseydi, Red Bull da Mercedes kadar baskın olurdu"
F1 Formula 1 / Son dakika

Verstappen: "V6 motorlar gelmeseydi, Red Bull da Mercedes kadar baskın olurdu"

Formula 1, 2021'de üç yarışı iptal edebilir
F1 Formula 1 / Son dakika

Formula 1, 2021'de üç yarışı iptal edebilir

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Formula 1, 2021'de üç yarışı iptal edebilir

2s
2
Formula 1

Verstappen: "V6 motorlar gelmeseydi, Red Bull da Mercedes kadar baskın olurdu"

1s
3
Formula 1

Barcelona, 10. virajı değiştirme çalışmalarına başladı

3s
4
Formula 1

Button, Schumacher'in performansını görmek için sabırsızlanıyor

1s
5
Formula 1

Bottas: "Hamilton'a Rosberg'in yaptığı gibi akıl oyunları oynamayacağım"

23s

Son Haberler

Portekiz GP'siyle ilgili kararın "Şubat sonunda" verilmesi bekleniyor
F1

Portekiz GP'siyle ilgili kararın "Şubat sonunda" verilmesi bekleniyor

Button, Schumacher'in performansını görmek için sabırsızlanıyor
F1

Button, Schumacher'in performansını görmek için sabırsızlanıyor

Verstappen: "V6 motorlar gelmeseydi, Red Bull da Mercedes kadar baskın olurdu"
F1

Verstappen: "V6 motorlar gelmeseydi, Red Bull da Mercedes kadar baskın olurdu"

Formula 1, 2021'de üç yarışı iptal edebilir
F1

Formula 1, 2021'de üç yarışı iptal edebilir

Barcelona, 10. virajı değiştirme çalışmalarına başladı
F1

Barcelona, 10. virajı değiştirme çalışmalarına başladı

Son Videolar

What Abiteboul's Exit Means for Alpine F1's Future 07:56
Formula 1
12 Oca 2021

What Abiteboul's Exit Means for Alpine F1's Future

F1 2021’s runners and riders 01:21
Formula 1
30 Ara 2020

F1 2021’s runners and riders

McLaren dominance in F1: Senna and Prost 01:35
Formula 1
24 Ara 2020

McLaren dominance in F1: Senna and Prost

Abu Dhabi’s young driver F1 test 01:54
Formula 1
18 Ara 2020

Abu Dhabi’s young driver F1 test

Abu Dhabi GP grid pozisyonları 01:01
Formula 1
13 Ara 2020

Abu Dhabi GP grid pozisyonları

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.