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Formula 1

Button: "Sargeant yetenekli bir sürücü"

Jenson Button, Logan Sargeant'ın şimdiye kadar görülenden daha yetenekli bir sürücü olduğu görüşünde.

Ezel Tan
Logan Sargeant, Williams Racing

Simon Galloway / Motorsport Images

Logan Sargent, sezonun ilk dört yarışının ardından sürücüler şampiyonasında son sırada yer alıyor.

Henüz Formula 1'de beklentileri karşılayamayan ve özellikle sıralama turlarında Alex Albon'la mücadele edemeyen Amerikalı sürücünün F1 için yeterli olmadığı görüşleri hakım.

Eğer durum böyle devam ederse Sargeant'ın kariyeri muhtemelen sezon sonunda sona erecek.

Ancak Williams'ın marka elçisi olarak görev yapan Jenson Button, Sargeant'ın gayet yetenekli bir sürücü olduğu görüşünde.

Button, SBNation'ın podcast'ine verdiği demeçte şöyle dedi:  "Bu onun için önemli bir yıl ve geçen yılki kadar baskı altında olduğu kesin."

"Formula 1'de bir tam sezon geçirdi ve hem güçlü hem de zayıf yönlerini, nasıl gelişebileceğini ya da nasıl tepki vermesi gerektiğini düşünmek için zamanı oldu."

"Yeteneği var. Alt kategorilerde, özellikle de kartingde oldukça başarılı bir dönem geçirdi. Kartingde bu kadar başarılı olan bir sürücü gördüğüm zaman o sürücünün yetenekli olduğundan emin oluyorum."

"Fakat asıl soru doğru psikolojik tutuma sahip olup olmadığı çünkü sonunda spor dallarının hepsi psikolojik."

"Ayrıca, çok deneyimli ve güçlü bir takım arkadaşı var."

"Logan zor zamanlar geçiriyor ve her yarışta elinden gelenin en iyisini yapması  gerekiyor. Formula 1'de her şey bununla ilgili. Eğer en iyilerle mücadele edemiyorsanız, o zaman neden bu şampiyonada yarışıyorsunuz ki?"

Jenson Button, Williams FW14B

Jenson Button, Williams FW14B

Fotoğraf: Williams

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