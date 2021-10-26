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Formula 1 / Birleşik Devletler GP Haberler

Button: "Şampiyonluk savaşının nasıl gelişeceğini kimse bilmiyor"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

2009 dünya şampiyonu Jenson Button, Max Verstappen ve Lewis Hamilton'ın birbirlerine çok yakın oldukları göz önüne alındığında şampiyonluk savaşının nasıl gelişeceğini kimsenin bilemeyeceğini söyledi.

Button: "Şampiyonluk savaşının nasıl gelişeceğini kimse bilmiyor"

Bu yıl Mercedes ve Red Bull arasında kıyasıya bir rekabet var ve şampiyonadaki durum her geçen yarış değişiyor.

Bitime beş yarış kala Verstappen, Hamilton'ın 12 puan önünde yer alırken, kalan yarışlarda neler olacağı tam bir muamma.

Rusya ve Türkiye'deki zaferlerden sonra Austin'in favorisinin Mercedes olduğu düşünülüyordu ancak Verstappen, pole pozisyonundan başladığı yarışta zafere ulaşan isim oldu.

Şimdi Meksika ve Brezilya GP yapılacak ve oralarda Red Bull'un üstün olacağı düşünülüyor. Yine de kimse Red Bull'un zaferini "garanti" olarak göremiyor.

Sky Sports yorumcusu ve eski F1 şampiyonu Jenson Button, bu sezonun öngörülemezliği hakkında konuştu.

Button, “Bu sezon tahmin edilemez. Hemen hemen her yarış merak uyandırıcı."

"Herkes kısa bir süre önce, Austin'in Mercedes için ideal bir pist olduğuna emindi ve kazanan taraf Red Bull oldu."

"Şimdi Red Bull araçlarının Meksika'da avantajlı olması gerektiğini söylüyoruz ama aslında güç düzeninin nasıl olacağı konusunda hiçbir fikrimiz yok, çünkü Mercedes araçları düzlüklerde inanılmaz hızlı."

"Bu yıl, bir sonraki yarışta kimin rekabetçi olacağını bilmiyoruz ve bu sebeple bunu çok seviyoruz."

"Aslında Mercedes oldukça iyi bir yarış çıkardı. Yarış bittikten sonra Lewis sakindi, bu hafta sonu her şeyi doğru yaptıklarını, hata yapmadıklarını görüyor. Türkiye'deki hatalardan sonra ruh hali tamamen farklıydı." dedi.

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