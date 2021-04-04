Button: "Sainz, Leclerc'e çok yakın olacak"

Formula 1 kariyerine 2015 yılında başlayan Carlos Sainz şimdiye kadar Toro Rosso, Renault ve McLaren takımları için yarıştı ve son olarak Ferrari'ye katıldı.

İspanyol pilot, burada Charles Leclerc gibi "geleceği şampiyonu" olarak görülen önemli bir yıldıza karşı yarışacak.

Sainz, Ferrari ile ilk yarış hafta sonunda iyi bir performans sergiledi ve damalı bayrağı sekizinci sırada gördü.

Tek turda Leclerc daha iyi görünse de, Sainz'ın hafta sonu genel olarak kötü değildi ve gelecek için oldukça umut verdi.

İlk yarış hafta sonunun ardından İspanyol pilot hakkında Sky'a konuşan Jenson Button, Sainz'ın çok başarılı olabileceğini düşündüğünü belirtti.

Button, "Carlos'un bu yıl Leclerc'e çok yakın olacağını düşünüyorum. McLaren mühendisleriyle iletişime geçtim ve açıkçası İspanyol pilotun temelde bir mühendis gibi hareket ettiğini söylediler."

"Bu, elbette harika bir şey. Çünkü aracın potansiyelinden en iyi şekilde faydalanmak zorunda olduğunda, hislerinin onu kontrol altına almasına izin vermiyor."

"Aracı kullanırken çizgiyi asla aşmıyor ve bunu Bahreyn'deki tüm hafta sonunda gördüğümüzü düşünüyorum."

"O, çok akıllı bir adam ve iyi bir pilot. Bence Ferrari, harika bir sürücü kadrosuna sahip." dedi.