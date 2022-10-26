Button: "Ricciardo'yu yedek pilot olarak düşünmek garip geliyor"

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McLaren koltuğunu kaybeden ve gelecek sezon gridde olması beklenmeyen Ricciardo'nun kötü giden sezonu ABD'de tam anlamıyla dibe vurdu.

Sıralama turlarına ilk bölümde havlu atan, yarışta ise hiçbir şekilde tempo tutturamayan Avustralyalı, mücadeleyi 16. sırada tamamladı. Takım arkadaşı Lando Norris ise hasarlı aracıyla altıncı olmayı başararak şampiyona yedinciliği için yerini sağlamlaştırdı.

Ricciardo'nun performasını yorumlayan Button, "Neden böyle olduğunu açıklayamıyorum. O çok yetenekli bir pilot ve kendisini arka sıralarda görmek gerçekten çok üzücü."

"Zor bir sezon geçiriyor ancak tamamen geri çekildiğini düşünmüyorum. Daniel her zaman mücadelede kalmak isteyen bir isim." dedi.

Daniel Ricciardo, McLaren MCL36 Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images

Ricciardo'nun geleceğine yönelik son söylenti, kendisinin eski takımı Red Bull'a yedek pilot olarak dönebileceği yönünde.

Haas ihtimali varken bu seçimin doğru olup olmayacağı sorulan Button, "Bu durumdaki birine tavsiyede bulunabileceğinizi sanmıyorum, vereceği karar kendi hissiyatlarına bağlı olmalı."

"Daniel'ı yedek pilot olarak düşünmek bana garip geliyor, ancak kendisi belli ki bu yolda ilerleyecek, demek ki en doğrusu bu."

"Yine de bilmiyorum, daha zayıf bir takımda olsa bile yarışmaya devam etmesini isterdim, belki de kendini tekrar kanıtlayabilir ve daha iyi bir koltuk bulabilirdi."

"Ancak yedek pilot olduğunda tek hatırlanacak şey son sezonu." dedi.