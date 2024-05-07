Button: "Ricciardo'nun kendini toparlaması gerekiyor"

Ricciardo, Miami Grand Prix'sinde sprint yarışını dördüncü bitirerek iyi bir başlangıç yapsa da sıralama turlarında Q1'de elendi.

Öte yandan, takım arkadaşı Tsunoda ilk 10'a girdi ve Mercedes'in George Russell'ını geçerek yarışı yedinci sırada tamamladı.

Hafta sonunu analiz eden 2009 F1 Dünya Şampiyonu Jenson Button, Ricciardo'nun etkileyici sprint yarışı performansına rağmen sonuçta Tsunoda'nın gölgesinde kaldığını düşünüyor.

Button, "Daniel için sorun, takım arkadaşının yarışı nerede bitirdiği."

"Çünkü insanlar sadece yarış sonucunu hatırlayacaklar."

"Bu yüzden kendini toparlaması ve harika bir sonuç alması gerekiyor. Spordaki geleceği için önemli olan bu." dedi.

Eski IndyCar yıldızı Danica Patrick ise Ricciardo'ya bu hafta sonunun olumlu yanlarına odaklanmasını tavsiye etti.

"Bir pilot olarak sadece son yarışınız kadar iyisinizdir."

"Eminim ki Ricciardo'nun morali bozulacak ve keşke bugün daha farklı olsaydı diyecek. Özellikle de takımla neleri daha iyi yapabileceğini konuşacak."

"Ama umarım inanılmaz bir cumartesi günü geçirdiğini, sprintte tüm süre boyunca Carlos'u geride tuttuğunu ve dördüncü bitirdiğini hatırlar. Performansı çok etkileyiciydi."