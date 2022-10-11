Button: "Ricciardo, Mercedes yedek pilotu olmamalı"

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Ricciardo şu anda McLaren sözleşmesinin 2022 sonunda, yani mevcut anlaşma süresinden bir yıl önce sona ermesinden sonraki hamlesini planlıyor.

Şu anda gridde kalan tek boş koltuklar Haas ve Williams'ta bulunuyor. Ricciardo ise, gelecek sezon Formula 1'e ara verme ihtimalini düşünüyor.

Ancak Fransız yayıncı Canal+ tarafından bildirildiği üzere, Ricciardo ve Mercedes arasında 2023'ten itibaren takımın yedek pilotu olarak görev alması için görüşmelerin sürdüğü söyleniyor.

2009 F1 dünya şampiyonu Button, böyle bir kararın Ricciardo için avantajlı olacağına inanmıyor.

Sky Sports F1'in Japonya Grand Prix'sini haber yapan Button, "Onun düzeyinde bir pilotun, yedek pilot olarak yarışması çok garip bir durum olur."

"Yedek pilot olmak ona ne yarar sağlayacak bilmiyorum, sonuçta o genç bir pilot değil. Genç bir pilot olmadığı için de cuma günleri antrenmanlarda piste çıkamaz." dedi.

Ricciardo'nun, Lewis Hamilton'ın emekli olduktan sonraki Mercedes koltuğuna geçebileceği öne sürülmüştü, ancak takım patronu Toto Wolff; önümüzdeki beş yıl boyunca daha Hamilton ile devam etmek istediklerini söyledi.

Button, "Muhtemelen 'Lewis emekli olabilir ve ben de onun yerine geçerim' diye düşünecek, ancak Lewis beş yıl daha buralarda olacağını söylüyor."

"Yani uzun süre beklemesi gerekecek."

"Bence 2024 için 'ana pilot' olabileceğini düşündüğü bir takım olmalı, aksi takdirde onun için oyun biter çünkü F1'de bir yıl sonra unutulursunuz." dedi.

Jenson Button, Williams Racing Senior Advisor Fotoğraf: Williams

Ricciardo'nun gelecek planları hakkında açıkladığı bilgilere göre, tüm odağının Formula 1'de olduğu ve diğer serilerde yarışmakla ilgilenmediği açık.

Eski Formula 1 yarışçısı Johnny Herbert, Ricciardo'nun yerinde olsaydı; Le Mans zaferini kovalamak için spor araba yarışına geçmeyi düşüneceğini söyledi.

Herbert, "Bence F1 dışına çıkıp şansını denemeli."

"Çünkü hâlâ yarış yapma arzusu varsa, spor arabalarda çok ama çok başarılı olabilir ve Le Mans'ı kazanabilir." dedi.

Button da aynı şekilde, bunun Ricciardo için iyi bir fırsat olacağını düşündüğünü söyledi.

Bununla birlikte Button, Ricciardo'nun henüz Formula 1'in dışına bakmaya hazır olmadığına inanıyor.

Button, "Le Mans, gelecek yıl çok fazla farklı üreticilerle; oldukça heyecan verici bir konumda olacak."

"O yüzden Ricciardo, Le Mans'ı düşünürse harika bir geleceği olabilir."

“Ama henüz o noktada değil, başka bir şey yapmak istediğini düşünmüyorum. Hiçbir şey yapmamayı da seçebilir." dedi.