Button: "Daha kötü bir takımda kendisini göstermek Ricciardo için daha iyi olurdu"

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Daniel Ricciardo, 2018 sezonunun ardından Red Bull'dan ayrılarak Renault'ya geçmiş ve 2021 yılında da McLaren'ın yoluna tutmuştu.

Avustralyalı pilot, McLaren'a geçtikten sonra eski performansını bir daha yakalayamadı ve büyük hayal kırıklığı yarattı.

2023'ü kenarda geçirmesi beklenen Ricciardo, 2024'te iyi bir takımla spora dönmek istiyor ancak elinde pek seçenek olmayabilir.

2009 Dünya Şampiyonu Jenson Button, Avustralyalı pilotun kariyerine verdiği bir yıllık aranın ardından başarılı olacağından şüphe duyuyor.

Button, "Bence Daniel son sıralarda savaşan bir takıma gitmek istemedi çünkü kazanma hedefi olan bir sürücü olarak, nadiren puan mücadelesi verebileceği bir takımda yarışması zor olurdu."

"Evet, bunu yapması zor olacaktı ama bence onun için en iyisi de bu olacaktı."

"Takımı değiştirmeli, çok çalışmalı ve muhtemelen kendisi için daha uygun araçla neler yapabileceğini insanlara tekrar göstermeliydi."

"O zaman herkes bir yıl önce yaşananları unutmuş olacaktı. İnsanlar son 1.5-2 yıllık performansın ardından artık Ricciardo'nun ne kadar iyi olduğunu hatırlamıyorlar bile."

"Daniel yetenekli ve kendisine uygun bir araçla yeteneklerini gösterebilir. Hatta yeniden en iyi takımlara geri dönme şansı da yakalayabilir. Fakat bir sezon ara verirse bu gerçekleşecek mi? İnsanlar hep son yılda yaşananları hatırlarlar."

"Riccardo için yarışlara bir yıl ara vermesi halinde rekabetçi bir takıma dönmenin zor olacağı görüşündeyim." dedi.