Button: "Red Bull, Mercedes'in ne yaptığını bilmiyor"

Red Bull takım patronu Christian Horner ve ekibi, Mercedes'in son yarışlarda düzlüklerde nasıl büyük bir avantaj elde ettiğini anlamaya çalışıyor. Horner, bunun arkasında yasa dışı bir arka kanadın olabileceğine inanıyor ve Red Bull'un, Brezilya'dan gelen aynı kanadı tekrar kullanılırsa protestoda bulunacağını söyledi.

Mercedes takım patronu Toto Wolff ise Katar'daki yarış öncesi bir basın toplantısında cevap olarak, araçlarındaki her elementin yasal olduğunu söyledi.

Ancak 2009 Dünya Şampiyonu Button, Red Bull'un bir protestoyla FIA'ya gitmemesinin sebebinin, Mercedes'in "çok akıllıca" tasarımının tam olarak hangi bölümünün kurallara aykırı olduğunu tespit edememeleri olduğunu düşünüyor.

Button, Sky F1'e, "Bence Mercedes'in ne yaptığını bilmiyorlar."

"Mercedes'in yaptığı çok akıllıca çünkü düzlükte çok fazla hız kazandılar ve bunu, 50 beygir gücü olmadığı sürece, beygir gücüyle elde edemezsiniz."

"Bu çok akıllıca ve bence Mercedes, Red Bull'u geride bıraktı. Red Bull normalde aracın esnek kısımlarını anlamakta çok iyidir. Red Bull'a karşı yarıştığım zamanlardan hatırladığım kadarıyla özellikle de ön kısımda çok iyiler." dedi.

Damon Hill, Red Bull'un neden rakiplerine karşı bir tür protesto düzenleme ihtiyacı hissettiğini anladığını ancak W12'nin yasallığını resmen sorgulamak istiyorlarsa, yakında “söyledikleri doğrultusunda hareket etmeleri" gerektiğini düşünüyor.

"Bu anlaşılabilir bir durum ama bence sonunda bir şekilde uygulamaya geçmeden ya da bu konuda susmadan, suçlamalarda bulunmaya devam edemezsiniz."

"Eğer burada kaybederlerse, söylediklerini yapıp, FIA'ya 'protesto edeceğiz' demek zorunda kalacaklar." dedi.