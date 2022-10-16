Button, Raikkonen'in evine geldiği bir anısını anlattı
Eski Formula 1 sürücüsü Jenson Button, 2007 şampiyonu Kimi Raikkonen ile ilgili ilginç bir anısını anlattı.
Fin sürücü başarılı bir kariyerin ardından geçtiğimiz sezon Formula 1'den emekli oldu.
Buz adam, ilk başta ailesiyle vakit geçirmeye ve Kawasaki MXGP'deki yeni takım yöneticisi görevine odaklansa da sonradan NASCAR'da yarışa çıktı.
Raikkonen, padoktaki zamanında pek fazla konuşmadı ve bunun yerine sürücülüğünün konuşmasını istedi ancak pist dışında durum farklıydı.
Birçok kişi, Raikkonen'in Formula 1 dışında oldukça eğlenceli olduğunu söylüyor ve Button, Kimi hakkında bu söyleneni doğrular bir hikaye anlattı.
Button, "Padokta çok konuşmadık ama dışarı çıktığında ve güneş battığında işler değişiyor."
"Kimi ile ilgili hatırlayabileceğim tek anım, bir gece 3'e kadar Londra'da dışarıda olduğumuzdu."
"Ben de, 'Yorgunum, ben gidiyorum.' dedim ve taksiye bindim. Eve geldim ve Kimi oturma odamda oturmuş beni bekliyordu. Oraya nasıl geldiği hakkında hiçbir fikrim yoktu." dedi.
Button, Raikkonen tarafından bir sürprizle karşılamış ilk sürücü değil. Martin Brundle da 2014'te Finli tarafından şaşkınlığa uğramıştı.
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