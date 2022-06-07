Button, Perez'in mevcut formunu tüm sezona yayabileceğinden emin değil

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Formula 1'de genellikle takım arkadaşları, birlikte kazanabilecekleri ya da şampiyonluk için mücadele edebilecekleri bir araca sahip oluncaya kadar gayet iyi anlaşıyor fakat sonrasında işler değişiyor.

Bu durum Nico Rosberg ve Lewis Hamilton'ın birlikte yarıştığı 2014-16 yılları arasında da görülmüştü.

Şimdi benzer bir durum Red Bull için söz konusu olabilir çünkü Sergio Perez, 2022'ye çok daha iyi başladı ve Monako'da tüm hafta sonu Max Verstappen'den daha hızlıydı.

Galibiyete de ulaşan Perez, şampiyonada puan farkını 15'e indirdi ve artık şampiyonluk adaylarından birisi konumunda.

Eğer bu formunu korursa, Verstappen'le nasıl bir ilişkiye sahip olacağı merak konusu fakat Jenson Button sorun beklemiyor.

İkili arasındaki dostluğun devam edip etmeyeceği sorusuna Button, "Bence evet, öyle."

"Max kendisinden çok emin ve ne kadar yetenekli olduğu biliyor. Monako, Checo için harika bir hafta sonuydu fakat bunu devamlı hale getirmesi gerekiyor."

"Bu, Checo'nun Red Bull ile kazandığı ikinci yarış, oysa Max'in kaç tane kazandığına bir bakın!"

"Max, her yarış hafta sonu iyi bir iş yapabileceğinden emin. Fakat Checo.... Umarım yakaladığı bu güvenle Max'e biraz daha yaklaşır."

Ayrıca Button, Red Bull'un Perez'in şampiyonluk için yarışmasına izin verip vermeyeceği sorulduğunda şöyle dedi: "Şu anda favori bir sürücü seçemiyorlar çünkü puan olarak çok yakınlar ve bu yüzden sezonun kalanında her şey olabilir."

"Onların bu kadar yakın olduğunu görmek heyecan verici. Formula 1'de, takımların tek bir sürücüyü desteklemediği gerçeği hoşuma gidiyor."

Sergio Perez, Red Bull Racing RB18 Fotoğraf: Erik Junius