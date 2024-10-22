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Formula 1

Button: "Perez, Red Bull için büyük bir sorun haline geldi"

Jenson Button'a göre Red Bull bir noktada Sergio Perez konusunda 'zor bir karar' verecek.

Zeynep Taş
Zeynep Taş
Sergio Perez, Red Bull Racing

Sergio Perez, Red Bull Racing

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Sergio Perez Amerika Birleşik Devletleri Grand Prix'sinde bir kez daha podyumda takım arkadaşı Max Verstappen'e katılamadı; Verstappen 23 puan toplarken Perez sadece 6 puan alabildi.

İlk dört takım arasında zaferi olmayan tek pilot olan Perez, nisan ayındaki Çin Grand Prix'sinden bu yana podyuma çıkamadı.

Şu anda Verstappen'in 204 puan gerisinde yer alıyor ve bu durum, Red Bull'un şampiyonada elini oldukça zayıflatıyor. 

Tüm bunlara rağmen Red Bull, yaz arasında verdiği kararla Red Bull'un sezonun geri kalanında Perez ile devam etmeyi seçti.

Ancak Button, bu konuda Milton Keynes takımı ile hemfikir değil.

Sergio Perez, Red Bull Racing RB20

Sergio Perez, Red Bull Racing RB20

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Eski F1 pilotu Button, "Geçen yıl araç o kadar hızlıydı ki yine de podyumda olurdu. Şimdi ise sekizinci sırada."

"Perez'in performansı takım için büyük bir sorun haline geldi ve bu onlara takımlar şampiyonluğuna mal olabilir, bu yüzden gerçekten düşünmek zorundalar."

"Bence bir noktada zor bir karar verecekler."

"Ama bunu düşünmeye başladıklarını tahmin ediyorum, belki Checo bile düşünüyordur. Eminim o da kendini savunmaktan bıkmıştır." şeklinde konuştu.

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