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Button: "Perez, Miami'de galibiyete ulaşırsa şampiyonluk adayı olacak"

Jenson Button, eski takım arkadaşı Sergio Perez'in şampiyonluk savaşında olması gerektiğine inanıyor.

Altay Gök
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Sergio Perez, Red Bull Racing RB19

2023 sezonuna beklentilerin üstünde bir giriş yapan Perez, an itibariyle şampiyonada Max Verstappen'in sadece altı puan gerisinde!

Miami'deki kaotik sıralama turlarında -son 1.5 dakika çıkan kırmızı bayrağın da yardımıyla- pole pozisyonuna ulaşan Perez, galibiyete ulaşması halinde kariyerinde ilk kez şampiyona liderliğine yükselecek.

Perez'in performansını yorumlayan Button'a göre olası bir galibiyet, Perez'i şampiyonluk adayı haline getirecek.

Button, "Sergio'nun performansından gerçekten çok etkilendim."

"Azerbaycan'da gerçekten iyi bir iş çıkardı, sprint yarışında ve ana yarışta arka arkaya galibiyetler elde etti. Bu, kendisinin güvenini yerine getirecektir."

"Şu ana kadar sezon boyunca Max kadar rekabetçi olduğunu görmedik. Max en zorlu takım arkadaşı olmalı, kendisi sadece piste çıkıyor ve işi bitiriyor."

"Sergio'nun eksik olduğu nokta tutarlılık, dolayısıyla Miami'de galibiyete ulaştığı takdirde -ki bir nevi cadde yarışı sayılır- şampiyonluk şansı olacak.  Bunu söyleyeceğimi asla düşünmezdim!"

"Şampiyonluk savaşı spor için iyi bir şey. Red Bull'un şu anda bir avantajı var, dolayısıyla her ikisinin de mücadelenin içinde olması şart."

"Perez'in iyi olması şampiyonluk savaşını etkiliyor, bu yüzden bastır Checo diyorum!" dedi.

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