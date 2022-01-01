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Button, pandeminin etkileri azaldıkça Williams'la daha fazla çalışmaya başlıyor

Ekleyen:
Yardımcı Editör:
Erwin Jaeggi
Çeviren:
Kemal Şengül
, Şef Editör

Jenson Button, COVID-19 kısıtlamalarının 2021'de takımla olan çalışmalarını kısıtladığını fakat bu yıl Williams Formula 1 takımıyla daha fazla zaman geçirmeyi umduğunu söyledi.

Button, pandeminin etkileri azaldıkça Williams'la daha fazla çalışmaya başlıyor

Eski dünya şampiyonu, geçen yıl Dorilton Capital ile gridin önüne doğru gitmeyi planlayan Grove merkezli ekipte 'kıdemli danışman' rolüne getirilmişti.

Bununla birlikte COVID-19 protokolleri nedeniyle F1 takımlarının kendi aktif personelinden oluşan bir "balonun" içerisinde olması gerekiyordu, bu da Button'ın takımla umduğu kadar bir araya gelmesini engelledi.

Button ayrıca, Sky F1'in yayın ekibinde olduğu için, ayrı bir "balonun" içerisinde kalmak zorundaydı ve bu da durumu biraz daha zorlu hale getirdi.

Bununla birlikte, 2022'de COVID-19 kısıtlamalarının azalmasını bekleyen Button, Williams'taki rolünün ve aktifliğinin artmasını umuyor.

Button, Williams'ın durumu hakkında "Fabrikada ve orada olduğum yarışlarda tabii ki takımla biraz zaman geçirdim."

"Temelde takımdakiler için bir tür sözcü olarak görev yaptım. Oradaki baş mühendis Dave Robson, Jost Capito ve ayrıca pazarlama ekibiyle çok fazla vakit geçirdim."

"Fakat 2021'de sürücülerle pek fazla vakit geçiremedim çünkü bu COVID-19 balonu nedeniyle mühendislik odasına giriş iznim yoktu, garaja da giremedim."

"Bu açıdan en kolay y yıl değildi. Daha yeni yeme içme alanına, takımın misafirhanesine girme izni alabildim, mühendisler ve Jost ile zaman geçirebileceğim tek yer burası."

"İyiydi ama sınırlıydı, ki bu da her iki taraf için de üzüntü vericiydi. Fakat yeni yılda onlarla çok daha fazla zaman geçireceğim."

Button, Williams'ın başarılı olmak için gereken doğru tarzda bir altyapıya ve personel yerleşimine sahip olduğunu söyledi.

"Bu, harika bir takım. İyi bir kadroları var. Onlarla, Genç Sürücü Programı ve sürücülerle çok daha fazla zaman geçireceğim. Şu anda programda  bazı iyi genç sürücüler var."

"Ayrıca onlarla simülatörde de biraz zaman geçireceğim. Aracı kullanmayacağım, keşke ben kullansaydım! Fakat nasıl sürdüklerini ve takımla nasıl çalıştıklarını göreceğim."

"Yarışırken en büyük gücüm takım çalışmasıydı. Bu alanda kesinlikle çok fazla deneyim getiriyorum."

George Russell, Williams

George Russell, Williams

Photo by: Jerry Andre / Motorsport Images

2021'de Williams ile üçüncü yılını tamamlayan ve Mercedes'e geçen George Russell, Button'ın deneyiminin takım için değerli olduğunu söyledi.

"Jenson, Williams'a katılmadan önce bile onunla iyi bir ilişkim olduğu için oldukça şanslıydım. O her zaman açıktı ve gerektiğinde her zaman oradaydı."

“COVID kuralları gevşediğinden beri her zaman garajda, misafirhanede, çocuklarla, mühendislerle, benimle, Jost ile konuşuyor ve bu, gerçekten harika. Ondan sağlam fikirler almak ve geri bildirimini ve deneyimlerini duymak çok güzel."

"Açıkçası çok büyük bir deneyime sahip. Jenson gibi birinin ekibinizin bir parçası olması her zaman eşsiz bir fırsattır."

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