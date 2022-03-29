Button, Norris'in McLaren ile yaptığı uzun vadeli anlaşmayı sorguladı

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McLaren'ın genç sürücü akademisinde yetişen Norris, 2019 yılında İngiliz ekiple Formula 1'e adım atmıştı ve o günden bu yana McLaren'la bazı önemli başarılar elde etmeyi başardı.

McLaren, 2020 yılında şampiyona üçüncüsü olurken, geçen yıl Ferrari ile aynı pozisyon için rekabet edip, yıllar sonra ilk zaferini aldı.

Hal böyle olunca McLaren, kaydettiği ilerleme göz önüne alındığında, 2022 için oldukça iyi bir konum gibi görünüyordu.

2022 sezonu öncesinde Norris, takıma çok güvendiği için kontratını 2025 sonuna kadar uzattı. Fakat McLaren sezona pek de iyi bir başlangıç yapamadı. İngiliz ekip, Bahreyn testlerinde sorunlarla boğuştu ve yarışta en yavaş üç araçtan birisine sahipti.

Suudi Arabistan GP, pist yapısı itibariyle MCL36'ya daha fazla uyarken, Norris yedinci olarak bu yılki ilk puanlarını aldı.

Button, geride kalan iki yarışın ardından Norris'in kariyerinin bu kadar erken bir noktasında, bu denli uzun vadeli bir anlaşma yapmasının doğru karar olup olmadığını sorguluyor.

Sky Sports'a konuşan Button, "Lando açısından bakarsak, kariyerinin başlangıcında bu kadar uzun vadeli bir sözleşme imzalaması şaşırtıcıydı."

"Hepimiz takım oyuncusu olmak isteriz fakat takımın üç yıl içerisinde hangi konumda olacağını asla bilemezsiniz."

“Tabii bu durum (onu) zorlayacak. Daha beş yıl var ve ‘Hmm… tamam’ diyecek.”

“Şu an tek yapabileceği takıma sorunları söyleyip çözmelerine yardımcı olmak.” dedi.

Yine de Button, McLaren'ın yaşadığı zorluklara rağmen ne yapacağını bilen çok iyi bir takım olduğunu düşünüyor.

Button, "McLaren harika bir takım. Birden fazla şampiyonluk kazandılar ve pek çok yetenekli çalışana sahipler." dedi.

Lando Norris, McLaren MCL36 Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images