Button: "Norris'in McLaren ile sözleşme uzatmasına şaşırdım"

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Daniel Ricciardo'nun 2021 Monza zaferi, Button'ın 2012'de Interlagos'taki yarışı podyumun zirvesinde bitirmesinden bu yana McLaren'in ilk zaferiydi. Takım 2022'de Alpine'e orta sıraların başındaki 'geri kalanların en iyisi' unvanını kaptırdıktan sonra Takımlar Şampiyonası'nda beşinci sıraya geriledi.

Norris yine de sezon boyunca etkileyici bir form sergiledi. 2022'de Red Bull, Ferrari veya Mercedes dışında podyuma çıkan tek pilot olarak McLaren ile sözleşmesini 2025 sezonunun sonuna kadar uzattı.

Britanyalı, takımla beşinci sezonuna başlayacak. George Russell ve Carlos Sainz gibi akranları geçen yıl ilk galibiyetlerini ve pole pozisyonlarını alırken, Norris de potansiyel bir yarış galibi ve şampiyonluk adayı olarak bunu gerçeğe dönüştürmeye çalışacak.

McLaren'in şu anki performansı göz önüne alındığında, takımın fabrikadaki altyapı yenilenene ve 2025 yılına kadar yeni bir rüzgar tüneli kurulana kadar şampiyonluk elde edememe ihtimalini kabul etmesiyle birlikte Button, 23 yaşındaki pilotun takıma bu kadar uzun süre için bağlı kalmasına şaşırdığını itiraf etti.

Bununla birlikte, gridi birbirine yaklaştırmayı amaçlayan bütçe sınırı ile, Norris ve diğerlerinin önümüzdeki yıllarda daha fazla parlama şansı bulacağını umduğunu da sözlerine ekledi.

Sky Sports'a yaptığı açıklamada Button, "Uzun vadeli bir anlaşma imzalamasına şaşırdım."

"Bu sporda kimin önde olduğunu bilemezsiniz ve kazanan bir araçta olmanız gerekir. Yeteneğiniz bir aracı öne çıkarmak için yeterli değil."

Lando Norris, McLaren, Oscar Piastri, McLaren Fotoğraf: McLaren

"Onların gelişmesine yardımcı olabilirsiniz ama yarış kazanabilecek rekabetçi bir araçta olmanız gerekir ve McLaren ona bunu vermedi."

"İyi gidiyorlar ama kariyerinin bu noktasında kazanan bir araçta olması gerekiyor. Önümüzdeki birkaç yıl içinde neler olacağını göreceğiz, McLaren, Alpine ve Aston Martin gibi takımların ilk üçe daha yakın olacaklarını ve hatta mücadele edeceklerini umuyorum."

"Bütçe sınırı ve rüzgar tüneli süresiyle ilgili tüm fikir buydu, en iyi takımlar bir sezonda iyi performans gösterdiklerinde bir sonraki yıl için çok daha az şey elde ediyorlar."

"Umarım 2023 ve 2024'te bunun faydalarını görmeye başlayacağız, hatta sanırım daha da fazla göreceğiz."

"Elinde çok fazla zaman var. O hâlâ genç ve çok hızlı. Yeni takım arkadaşı [Oscar] Piastri de çok yetenekli."

"Piastri'nin Formula 1'e gelmesi ve nispeten rekabetçi bir araç kullanacak olması her ikisi üzerinde de büyük bir baskı yaratıyor." dedi.