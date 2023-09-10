Button: "Norris kendi yolunu kendi çizmeli, gerekirse Red Bull'a gitmeli"

Uzun kariyeri boyunca Lewis Hamilton, Fernando Alonso ve Jacques Villeneuve gibi şampiyonlarla takım arkadaşlığı yapan Button, asla rekabetten kaçan bir isim olmadı. Kariyerini eski günlerinden uzak bir McLaren ile noktalayan Button'ın eski takımıyla bağları halen iyi, dolayısıyla Norris gibi isimlerin kariyerini de yakından takip ediyor. Son dönemde Norris için her geçen gün daha da artan Red Bull iddiaları var, Red Bull danışmanı Helmut Marko da kendisinin bizzat hayranı sayılabilir. Bu iddialar hakkında konuşan Button ise vatandaşı Norris'in Red Bull'a geçmesinin doğru bir karar olup olmayacağından emin değil.

Sky Sports'a konuşan Button, "Her zaman en önemli şey, şampiyonluğa ulaşmak için en iyisi olmaya çalışmak. Brawn'dan ayrılırken kafamdaki tek düşünce buydu."

"Kafamdaki düşünce, 'McLaren'a gitmeliyim çünkü en iyi olarak görülen Lewis Hamilton'a karşı yarışmalıyım' şeklindeydi."

"Dolayısıyla takımdan ayrılmak ve Max Verstappen'e meydan okumak isteyip istemediğine Norris karar vermeli."

"Norris akıllıysa, kendi tarzına uygun bir araçta karar kılacaktır. Red Bull'un Max dışında pek çok sürücüye uymadığını pek çok sürücüden gördük.

"Bu yüzden onun için kolay bir karar değil. Şu anda kazanabilecek bir araç kullanmıyor ve muhtemelen gelecek yıl da kullanamayacak."

"2025 için başka bir takım arıyor olmalı, ya da McLaren'a güveniyor. Yarışlar kazandılar, şampiyonluklar kazandılar ve geri dönebilirler."

"Geleceği görebildiği ve takım olarak iyi bir yerde olduklarını düşündüğü ve bu ona güven verdiği sürece orada kalabilir."

"Eğer değilse, gidip Max Verstappen ile kendi takımında mücadele etmeli, ancak kolay olmayacak." dedi.