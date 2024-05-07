Button: "Norris, ilk zaferinin ardından değişmeyecek"
Jenson Button, Lando Norris'in ilk F1 zaferinin kendisini değiştirebileceği görüşlerine katılıyor.
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
Norris, ilk F1 zaferini Pazar günü Miami Grand Prix'sinde elde etmeyi başardı ve omuzlarından büyük bir yükü kaldırdı.
İngiliz sürücü, Güvenlik Aracı periyoduyla aldığı liderliği bir daha hiç bırakmadı ve Max Verstappen'in önünde zafere uzandı.
Tıpkı Norris gibi ilk zaferi için uzun süre bekleyen bir başka isim olan Jenson Button'a Norris'in zaferinin yaklaşımında değişikliğe yol açıp açmayacağı soruldu.
Button bunun üzerine şöyle değil: “Değişen tek şey bir yarış kazanmış olmanız ve bu anının sonsuza kadar sizinle kalması."
"Her halükarda aracın iyi performans göstermesine ve yine iyi sonuçlar almaya ihtiyacınız var. Benim için bu üç yıl sürdü, umarım onun için ikinci galibiyetini almak o kadar uzun sürmez."
“Bu onun yarışma şeklini değiştirmiyor. O kendine güvenen bir sürücü. Çok yetenekli ve bir takım oyuncusu."
“Önümüzdeki yıllarda onu daha fazla galibiyet alırken görmeyi bekliyorum. Umarım Red Bull ile McLaren arasında bir mücadele görebilmemiz adına, bu zafer yakın zamanda gelir."
#38 Hertz Team Jota Porsche 963: Jenson Button
Fotoğraf: JEP / Motorsport Images
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